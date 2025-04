Ziółkowski: Zrobiliśmy, co do nas należy

Czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

- Głód gry jest u mnie zawsze, ale muszę zapracować na swoje minuty. Każdy piłkarz chce grać w każdym meczu, ale trzeba też docenić kolegów, którzy grają na mojej pozycji. To świetni zawodnicy. Oczywiście, że chciałbym mieć więcej minut, ale mam nadzieję, że powoli będę stawał się coraz ważniejszą postacią w zespole - powiedział po meczu 1/2 finału Pucharu Polski Jan Ziółkowski.









- Byliśmy dużo lepsi od Ruchu, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy zespołem ekstraklasowym, grającym w europejskich pucharach. Oczywiście, nie ma co nikomu umniejszać, ale graliśmy z zespołem pierwszoligowym i zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Takie mecze nigdy nie są łatwe, ale zrobiliśmy, co do nas należy. Grając w takim klubie jak Legia, jesteśmy faworytem, ale trzeba to pokazać na boisku. Czy spodziewaliśmy się po Ruchu czegoś więcej? My głównie skupiamy się na naszym występie, a nie na tym, czy rywal może zaprezentować coś więcej. Ruch doszedł do półfinału Pucharu Polski, więc nie można było go lekceważyć. Ale dziś skupiliśmy się na swoim występie, zagraliśmy bardzo doby mecz, który skończył się wynikiem 5-0.



- Pozytywy? Cieszę się, że Ilja strzelił swojego pierwszego gola. Reszta chłopaków też, zasługują na te bramki. Dziś wszyscy dołożyli swoją cegiełkę. Przed meczem każda drużyna ma takie same szanse. Trzeba było wyjść i zrobić swoją robotę, cieszymy się więc z wyniku i z awansu. Daliśmy też trochę radości naszym kibicom, finał też będziemy chcieli wygrać. Nie miałem jeszcze okazji grać na Stadionie Narodowym i mam nadzieję, że nie tylko ten jeden występ mi się tam szykuje.



- Nie ma czegoś takiego, że odpuszczamy ligę. Wiadomo, że nasze miejsce w Ekstraklasie jest poniżej oczekiwań, ale w każdym meczu będziemy wychodzić z nastawianiem odrabiania straty i pokazania, że zasługujemy na więcej. Chcemy wygrywać każdy mecz. Teraz jedziemy do Zabrza.