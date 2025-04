Chelsea i Legia ograniczają bilety dla gości!

Równocześnie od kilku tygodni przedstawiciele Legii prowadzą rozmowy ze swoimi odpowiednikami w Chelsea na temat organizacji oby meczów. Niestety według naszych informacji nie idą one w dobrą stronę. Pierwotnie Anglicy mieli przekazać Polakom ponad 2 tysiące wejściówek, choć zapotrzebowanie ze strony fanów Legii i tak było dużo większe. Na początku tego tygodnia pula ta została obcięta aż o połowę! Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia ponad rok temu na meczu w Birmingham, gdzie gospodarze również wraz ze zbliżającym się terminem spotkania zmniejszali liczbę miejsc przeznaczonych dla legionistów. W odpowiedzi Legia przydzieliła fanom Chelsea 742 bilety w sektorze gości. "Ze względów bezpieczeństwa przydział biletów dla obu klubów został zmniejszony na mecze wyjazdowe tego dwumeczu. Chelsea FC nadal współpracuje z UEFA i klubem gospodarza w celu zwiększenia przydziału biletów" - poinformował angielski klub. Wejściówki dla Anglików na mecz przy Łazienkowskiej 3 kosztują 17 funtów.

Lfan - 2 godziny temu, *.autocom.pl Czyli powtórka z Birmingham? 😤 Szkoda że Kopenhaga ich nie przeszła, byłby lepszy wyjazd niż ten cały Londyn... odpowiedz

Mario - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jest wiara w narodzie w eliminację Angoli🙂 odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I skończy się jak zawsze , czyli brak Legionistów na stadionie chelsea. odpowiedz

Kurak - 4 godziny temu, *.. UEFA nakazuje że max cena dla gości to 20 euro. Stąd takie kwoty. Gdyby terminy meczów były pierwotne, powinni dostać 0 biletów. odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.. Anglicy zarabiający więcej od nas, płacą za bilety dużo mniej...coś tu jest nie halo... odpowiedz

Against Modern Football - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Against Modern Football odpowiedz

przelicznik - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 17 funtów... to jakieś 85 PLN... odpowiedz

LOL - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dla anglikow tylko 17 funtów a dla nas po ile? Po 30.👎 odpowiedz

Ttt - 3 godziny temu, *.centertel.pl @LOL: najdroższy VIP Chelsea kosztuje mniej niż u nas najtańszy VIP. Cena 30 funtów na mecz Chelsea to jest normalna cena. To mniej niż obiad w restauracji. Dla porządku VIP na Chelsea u nas 2000 zł a na Chelsea 390 funtów odpowiedz

LTM - 4 godziny temu, *.. czyli Anglik wchodzi sobie za 80zł przeliczając te 17 funtów, śmiech na sali co się w tym klubie odwala i przycina odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl Przepraszam... dlaczego tylko 17 funtów????

Te wejściówki powinny kosztować minimum 50, jak nie więcej. Sorry, zapotrzebowanie jest, to można golić... odpowiedz

Kogucik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @kaktus: My na Atletico placimy 60 euro na sektory gosci. A tu ledwo 17 funtow🤔🤔 odpowiedz

ojjjjjjj - 5 godzin temu, *.19.19 jak zwykle , niestety mecz wyjazdowy odbędzie się bez udziału kibiców Legii odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Już kombinują, w ogóle ich nie wpuszczać i tyle, jak by były mecze w odwrotnej kolejności, nie było by problemu . odpowiedz

Cytryn - 5 godzin temu, *.216.22 Spokojnie, działajcie na dzielnicach a bilety dla was się znajdą. odpowiedz

1234 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cytryn: oczywiście! Nawet jak ich będzie 100, wystarczy działać na dzielnicach i na luzie się znajdą ;) Uwielbiam takie komentarze ludzi kumatych w internecie :) odpowiedz

KKK - 4 godziny temu, *.plus.pl @Cytryn: Weź nie filozofuj, bo biletów zabraknie dla wielu zaangażowanych osób odpowiedz

Zibi - 5 godzin temu, *.. Wiadomo jak idzie sprzedaż biletów na mecz w Warszawie? Zostanie coś na otwartą sprzedaż? odpowiedz

Eeo - 5 godzin temu, *.plus.pl @Zibi: musi odpowiedz

Kris - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @Zibi: tak, ma zostać 5 biletów odpowiedz

r - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Zibi: Żyleta pełna odpowiedz

