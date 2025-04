Kibice Jagiellonii przyjadą do Warszawy autokarami

Fani Jagiellonii Białystok po raz drugi w tym roku przyjadą na stadion Legii. W niedzielę, 13 kwietnia udadzą się na Łazienkowską na spotkanie ligowe. Białostoczanie do stolicy ruszą autokarami, a za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz, a także kibicowskim gadżetem, zapłacą 155 złotych.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kibic - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zaraz zaczną się komentarze, że z ich umiejętnością skomprensowania się, to w jednym kombi by się zmieścili ... odpowiedz

Hahahah - 2 godziny temu, *.78.10 @Kibic: no i ładnie zaczeles ja się uśmiałem z tym kombi 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

RAR - 3 godziny temu, *.aster.pl Gadżet? Może znowu pelerynki jak w 2014. Mają sentyment widać 😁 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl Kibicowskim gadzetem?! Kolejni co szaliki anty Legia beda robic po ostatnim ruchu i gorniku? Niezle robia hajs na frajerach kibicach, ktorzy juz nie chca kupowac gadzetow z herbem wlasnego klubu :D odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @L:

Inni kupują gadżety anty jakiś klub My robimy oprawę na 2 czy 3 trybuny anty Spartak.....myślę że bez porównania wiecej kasy wydaliśmy My niz oni na takie coś .



Ps. A widziałeś kiedyś szalik anty KSP ? Bo Ja wiele razy. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.