Brąz Straszewskiego w PŚ w Brazylii

W Foz do Iguaçu w Brazylii odbyły się bokserskie zawody Pucharu Świata federacji World Boxing, w których wystartowali pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa. Najlepiej w nich zaprezentował się Jakub Straszewski , który w 1/4 finału kat.-85kg wygrał z Argentyńczykiem Victorem Nahuelem Roldanem 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29). W półfinale legionista pregrał z Uzbekiem Akmaljonem Isroilovem 0:5 (28-29, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30) i ostatecznie zdobył brązowy medal. Na ćwierćfinałach swoje starty zakończyli Bartłomiej Rośkowicz , który w kat. -65kg przegrał 2:3 (30-27, 30-27, 27-30, 27-30, 27-30) z Anglikiem Patrisem Mulghalzai, a także Nikolas Pawlik , który w kat. -55kg przegrał 0:5 Uzbekiem Mirarzizbekiem Mirzakhalilovem (27-30, 27-30, 26-30, 26-30, 26-30). Ponadto zawodnik Sako Gdańsk - Nikodem Kozak, startujący w obecnym sezonie Polskiej Ligi Boksu w barwach KB Legia, w kat. -80kg przegrał ćwierćfinałową walkę z Kazachem Diasem Molzhigitovem 0:5 (27-30, 27-30, 27-30, 26-30, 26-30).

