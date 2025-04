Bilety na mecz z Chelsea FC wyprzedane!

Czwartek, 3 kwietnia 2025 r. 17:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa ogłosiła, że wszystkie bilety na mecz z Chelsea FC, który odbędzie się 10 kwietna o godz. 18:45 na stadionie przy Łazienkowskiej 3, zostały sprzedane. Dystrybuowanie wejściówek, które rozpoczęło się 27 marca, zakończyło się na 5 etapie sprzedaży zamkniętej. W sumie, według naszych szacunków z systemu biletowego, do rąk kibiców trafiło ok. 21 tysięcy biletów.