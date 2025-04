Analiza

Punkty po meczu z Ruchem Chorzów

Czwartek, 3 kwietnia 2025 r. 18:35 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zrobili co do nich należy; gładko i spokojnie; wykorzystali błędy; wolne przestrzenie; powinien odpocząć; premierowy gol - to najważniejsze punkty po środowym meczu Legii Warszawa z Ruchem Chorzów w 1/2 finału Pucharu Polski, w którym legioniści zwyciężyli 5-0.