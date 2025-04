LK: Wygrana Chelsea FC z Tottenhamem

Piątek, 4 kwietnia 2025 r. 00:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek ligowy mecz rozegrał rywal Legii w ćwierćfinale Ligi Konferencji, Chelsea FC. W ramach 30. kolejki Premier League zespół z Londynu pokonał na własnym stadionie Tottenham Hotspur FC 1-0. Obie drużyny zdobyły jeszcze po jednej bramce, jednak zostały one anulowane po analizie VAR. "The Blues" nadal zajmują 4. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy z 21-punktową stratą do lidera, którym jest Liverpool FC.









Pierwszy ćwierćfinałowy mecz Legii z Chelsea odbędzie się już za niecały tydzień, w czwartek 10 kwietnia o godz. 18:45 przy Łazienkowskiej. Wszystkie bilety na ten mecz zostały już wyprzedane. Rewanż zostanie rozegrany 17 kwietnia o godz. 21:00 czasu polskiego (20:00 czasu lokalnego) na Stamford Bridge w Londynie. Angielski klub ma na ten mecz przeznaczyć ok. 1000 biletów dla kibiców gości.



30. kolejka Premier League: Chelsea FC 1-0 (0-0) Tottenham Hotspur FC

1-0 50' Enzo Fernandez



Chelsea: 1. Roberto Sanchez - 27. Malo Gusto, 23. Trevoh Chalobah, 6. Levi Colwill, 3. Marc Cucurella - 25. Moises Caicedo, 8. Enzo Fernandez (90' 22. Kiernan Dewsbury-Hall) - 7. Pedro Neto, 20. Cole Palmer (90' 4. Tosin Adarabioyo), 19. Jadon Sancho (68' 11. Noni Madueke) - 15. Nicolas Jackson (82' 24. Reece James)



Tottenham: 1. Guglielmo Vicario - 24. Djed Spence, 17. Cristian Romero, 37. Micky van de Ven (88' 23. Pedro Porro), 13. Destiny Udogie - 15. Lucas Bergvall (64' 29. Pape Matar Sarr), 30. Rodrigo Bentancur, 10. James Maddison (88' 11. Mathys Tel) - 28. Wilson Odobert (64' 22. Brennan Johnson), 19. Dominic Solanke, 7. Heung-min Son



Statystyki Chelsea z tego meczu

Posiadanie piłki - 50%

Strzały - 11

Strzały celne - 5

Gole oczekiwane (xG) - 1.09

Wielkie szanse - 3

Liczba podań (celność) - 434 (85%)

Liczba fauli - 7

Spalone - 5

Rzuty rożne/Rzuty wolne - 4/16

Faule/Żółte kartki - 7/5