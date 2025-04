Wypożyczeni: Bramka Alfareli. Kontuzja Nsame

Słodko-gorzkie wieści napłynęły do nas z zagranicy. W lidze greckiej Migouel Alfarela zdobył kolejną bramkę, co pozwoliło odnieść cenne zwycięstwo Kallithei w kontekście walki o utrzymanie w lidze. Niestety, Jean-Pierre Nsame doznał kontuzji w ligowym spotkaniu, co wyklucza go z gry na najbliższy czas. W ekstraklasie Maciej Kikolski nie zatrzymał Zagłębia Lubin. Natomiast w I lidze na boisku pojawiło się czterech wypożyczonych legionistów. Ekstraklasa Marco Burch (Radomiak Radom) - do 58. minuty w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Lubin Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Lubin I liga Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - od 56. minuty w przegranym 0-1 meczu z GKS Tychy Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 46. minuty w przegranym 2-3 meczu z Chrobrym Głogów Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 79. minuty w wygranym 1-0 meczu z Kotwicą Kołobrzeg Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu ze Stalą Rzeszów Grecja Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 82. minuty w wygranym 2-0 meczu z Lamią. Strzelił bramkę na 1-0 w 45. minucie spotkania. Szwajcaria Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - w czwartek zagrał od 67. do 74. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Luzern. Opuścił boisko z powodu kontuzji. Tym samym nie zagrał w niedzielnym spotkaniu z Servette Genewa (1-0).

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli co do Nsame się nie myliłem. Od początku sądziłem że będzie niewypałem, starym, leniwym i kontuzjogennym.

Co do Akwareli, po zapowiedziach wydawał się nowym Mucim. Niestety geniusz strategii Faja zepsuł go na starcie, wystawiając na nieoptymalnych pozycjach. Może jeszcze się w Legii pokaże, choć mam nadzieję że pojawią się lepsi od niego. odpowiedz

Mateusz z Gór - 23 minuty temu, *.orange.pl @Barnaba: Czy ja wiem. Jakoś w tej Szwajcarii dawali mu grać i to często całe mecze, więc z tym lenistwem to bym się nie rozpędzał. A co do kontuzji - Nsame opuścił w Legii tylko 3 mecze z powodu urazu i to jeszcze w lipcu. Potem był problem z kulturą pracy Kameruńczyka, która Feio nie odpowiadała, więc na niego nie stawiał.



Alfarela jest ostatnio skuteczny, ale wg ocen dopiero teraz zagrał swój pierwszy dobry mecz w Grecji. Ciekawe jak wyglądają te jego mecze, skoro nawet jeśli strzela to zazwyczaj dostaje przeciętne noty. odpowiedz

