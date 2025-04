Z obozu rywala

Górnik przed meczem z Legią. Brakuje stabilności i koncentracji

Sobota, 5 kwietnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa pojedzie do Zabrza, gdzie o godzinie 14:45 zmierzy się z miejscowym Górnikiem. Dla Zabrzan obecny sezon nie jest nadzwyczajny, a chwilowe nadzieje na walkę o wysokie cele w raz z nowym rokiem prawdopodobnie przeminęły. Przed spotkaniem dużo więcej mówi się jednak o innym temacie, który pojawił się mediach akurat w tym czasie. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala Legii.