Gual i Kapustka wypadną na dłużej?!

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.myvzw.com

No to pozamiatane. Ja pier….le. Kapustka ostatnio słabszy ale dużo chłopak walczył o powrót na boisko i zwyczajnie mi go bardzo szkoda. Za Guala nie ma kogo wstawić i to był ostatnio najlepszy grajek w spodenkach lub bez.

Feio nic nie wymyśli bo nie ma materiału. Szkoda bo miałem nadzieję że angoli pykną u nas a tak nie ma szans zero. Następny ważny mecz na Nardowym cała resztą nie warto sobie zawracać głowy chyba że człowiek jest sadomasochistą albo będzie pił przez tydzień i mało. @ szantosz

A co do Kowalczyka i dwumeczu z Samdoria to chyba jedne z najlepszych wspomnień z młodości no i Man Utd zaraz potem chłopaki nie wymiękali zajeb..ste wspomnienia. Cala drużyna złożona z Polaków co za czasy …

odpowiedz