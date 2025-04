Legia potwierdza: Anglicy ograniczają bilety dla legionistów!

Drodzy Kibice, za dwa tygodnie nasza drużyna rozegra rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji UEFA z Chelsea FC w Londynie. Spotkanie to powinno być piłkarskim świętem, jednak po raz kolejny mamy do czynienia z decyzją, która skutkuje niewłaściwym traktowaniem kibiców na europejskich stadionach. Pomimo wielotygodniowych rozmów i wcześniejszych ustaleń, decyzją Safety Advisory Group, Chelsea FC przekazała nam zaledwie 1021 biletów – w tym 961 wejściówek regularnych oraz 30 dla osób niepełnosprawnych na wózkach i 30 opiekunów. To o ponad połowę mniej niż pierwotnie zakładana pula, która miała przekraczać dwa tysiące miejsc. Decyzję podjęto jednostronnie, bez przestrzeni na realne negocjacje. Z podobną sytuacją spotkaliśmy się wcześniej w Birmingham. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej decyzji, zaakceptowanej kolejny raz przez UEFA, pomimo umieszczonego w ich regulacjach wymogu zapewnienia 5% miejsc na stadionie kibicom gości, oraz braku zrozumienia, czym dla naszych kibiców jest obecność na trybunach. Zależy nam, aby kibice mogli wspierać swoją drużynę na europejskich stadionach. Jako klub, od początku deklarowaliśmy gotowość do konstruktywnej współpracy. Decyzja organizatorów meczu w Londynie pozostaje jednak bez zmian, co jest dla nas trudne do zaakceptowania. Ponadto, decyzje takie powodują analogiczne decyzje podejmowane przez lokalne władze w innych krajach, w tym w związku z meczem z Chelsea FC w Warszawie.

jarekk - 25 minut temu, *.metrointernet.pl My tracimy bo dla chelsea mecz z nami nie jest atrakcyjny a dla nas wydarzenie jakiego nie bylo od pamietnego meczu z MU i dlugo nie bedzie. To daje do myslenia o angolach. odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie wiem jaki cel chcą osiągnąć takim działaniem? Nie lepiej wpuścić wszystkich chętnych na stadion? Obyśmy w przyszłości omijali te śmieszne angielskie kluby w pucharach, bo to psucie idei sportu i święta jakim są dla kibiców mecze piłki nożnej ich ukochanych klubów. I to o zgrozo na wyspach, które są kolebką tej dyscypliny. Oczywiście UEFA nie widzi problemu, a gdyby to np Legia wychodziła pierwsza z robieniem takich cudów względem innych na pewno posypałyby się kary z wykluczeniem włącznie. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lfan: oni tam nie maja buforow, jak to w Anglii, wiec na takie mecze podwyzszonego ryzyka musza je zrobic, tylko szkoda, ze łamiąc regulamin uefy o minimum 5% dla gosci.



Szcze to powinnismy im w ogole nie dawac biletow. No bo z jakiej racji? Skoro mozna łamać regulamin nie przyznajac 5% to mozna rowniez nie przyznawac w ogole. odpowiedz

Arczi - 53 minuty temu, *.orange.pl @Lfan: zgadzam się w 100 %

Najgorsze jest to że pod stadionem podobnie jak w Birmingham będzie znowu 3 razy więcej kibiców niż biletów.Jak to się skończy?

Myślę że bez awantury się nie obędzie.

A można było tego uniknąć... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com F@@k chelsky. Dac im jeden bilet I to do odbioru w Australii. odpowiedz

Moniek L - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Dickson Chotowski: 🤣🤣🤣 odpowiedz

