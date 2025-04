Komentarze (66)

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Brak jakości i przeciętność jest owocem takich a nie innych transferów dlatego nie ma co się dziwić że tak to wygląda. Na ten moment to jest najsłabsza Legia od lat. Wszystko to jest efektem beznadziejnego zarządzania. Od tych piłkarzy i z takim trenerem nie można oczekiwać niczego więcej. Dzisiaj bardzo szczęśliwe zwycięstwo i gdyby sobie Górnik nie załadował swojaka to pewnie wynik byłby odwrotny. Miejmy nadzieję że Żewłakow to ogarnie i będziemy widzieć inną Legię w następnym sezonie. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Ronaldo: mądre podsumowanie! Brawo! odpowiedz

To ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ale szacun za zwycięstwo i przepchnięcie meczu odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Przecież jest 2.1 o co chodzi? ...pozdro odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bichakhchyan to jest bez kitu parodia. Same straty, niedoloty z dośrodkowań. Kompletny anemik. Jak się pytam jak takie coś trafia do Legii. odpowiedz

Mioduski dziêkujemy usiâdź na ławce z rezerwowymi… - 2 godziny temu, *.02.net Dramat zarzâdu i wizji Mioduski out! odpowiedz

Miękka feio odejdź - 2 godziny temu, *.orange.pl 1-2 - z takmi dziadawmi to powinno być 1-5. odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.orange.pl Byle jakość, przeciętność. To co się zrobiło z tego, Wielkiego klubu to dramat. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jaki konsekwencje mogą ponieść niepełnosorawne drewna Chodyna i Szkurin Vinagre za jakikolwiek brak walki i jakości piłkarskiej. Przechodzą koło meczu szargając dobre imię Legii. W normalnej robocie pracownik ma po premii a tu są bezkarni. Proszę o nieusuwanie komentarza odpowiedz

ooon - 3 godziny temu, *.79.79 niech ten chodyna juz wyp... patrzec sie na niego nie da odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 3 godziny temu, *.19.19 Gra Legii to jest dramat. Nie obchodzi mnie , że stracili szansę na mistrza. Tym bardziej mają za....alać cały mecz . WKŁADY DO KOSZULEK ,BRAK AMBICJI ,BRAK ZAANGAŻOWANIA. W magiczny sposób z Chelsea pokażą charakter. Oczy bolą odpowiedz

KAMI(L) - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Gdyby wziąć pod uwagę tylko ten rok (aż do tego momentu, czyli 0-1 do przerwy) to jesteśmy ledwo nad strefą spadkową. Nad wszystkim czuwa Prezes Klubu 🤡 odpowiedz

Adrenalina - 3 godziny temu, *.net.pl Teraz mamy jasno widoczne efekty cieszenia się z gry na trzech frontach tylko końcowy rezultat zdaje się będzie mizerny . W lidze w drugiej połowie tabeli , z Chelsea baty oby nie dwucyfrowka w dwumeczu i że śledziorami marne szanse na PP . Sezon the best. Skhurin??? odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Coraz trudniej oglądać nasze mecze, niestety... odpowiedz

Pioter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bez celnego strzału po pierwszej połowie...tyle w temacie. odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czerwona za stempel na Wszolku dla Niemca,Marciniak nie widział,fajny sparing ligowy,dla nas bez znaczenia,powinniśmy wystawić drugi skład,jakbyśmy taki mieli.👍💪👏 odpowiedz

Targówek - 3 godziny temu, *.. @Cezar.: sparing ligowy. Ale Ty jesteś głupi odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Targówek: znafca niczego wypadl! odpowiedz

Miękka feio odejdź - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia nawet nie piardła w 1 połowie. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Miękka feio odejdź: a ty ze sto razy to zrobiłeś. odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl @Miękka feio odejdź: za to w drugiej zrobiła gónwo w wiodrze odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Do przerwy oczy mnię krwawią...najbardziej wkur..ą mnie braki reakcji po stratach piłki...se ku.wa truchcikiem wracają... odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.79.118 Jak tam? Jeszcze jakaś beczunia z górnika i Urbana? Właśnie przeskoczyli nas w tabeli. A po grze nie zanosi się na inny wynik. Ekipa z Zabrza biega chętniej, z pomysłem i zaangażowaniem. My mamy niepełnosprawnego Chodynę i Szurikena oraz człapiącą resztę. Jedyną powtarzalność ma Wszołek, reszta piłkarzy jakby przypadkiem trafili tu na mecz kontrolny.

Niech Żewłakow robi reset, tu nie ma co się oszukiwać, Legia nie ma trenera, schematów i piłkarzy. Taką kadrą to można walczyć o 10te miejsce w tabeli. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo Jędza że wstawiłeś się za Wszołkiem nawet za cenę żółtej kartki. Marciniak.....ty wiesz co. Sędzia jak z koziej d..y trąba odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Podium nam nie grozi, spadek nam nie grozi. Tak czy siak, skończymy w środku tabeli. W lidze już nikomu na wysiłku nie zależy. Najważniejszy mecz sezonu gramy na Narodowym, ligę muszą "odbębnić". Coś tam jeszcze wygrają, coś przegrają. Nie ma się czym podniecać. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Marciniak to sędzia międzyregionalny a nie międzynarodowy. Podolski żółta kartka jak nic a nawet czerwona po faulu na Wszołku. My gramy padakę dalej. odpowiedz

Tadeusz Batyr - 3 godziny temu, *.. Wiem, że piszę to trochę naiwnie ale zastanawiam się czy ktoś poniesie konsekwencje personalne za zatrudnienie Feio. Ten gość nie potrafi nic, jakim trzeba być pustakiem żeby zatrudnić na stanowisku trenera gościa co nic nie potrafi. Legia pod jego wodzą nie ma pomysłu na gre. Ja już mam dość. Odsprzedam bilet na Chelsea bo nie mam już siły na to patrzeć. Info na prv odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @Tadeusz Batyr: Legia od kilkunastu lat nie potrafi zatrudnić dobrego trenera. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zero celnych strzałów. Brawo. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl W ogole nie ma malej gry w trojkatach. Pilka staje po 2-3 podaniach po czym Gornik ja zabiera. Powinni klepac na jeden kontakt a tu przyjecie, poprawianie i to trwa. odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Boże ty mój nie mogę patrzeć na tego morishite ,ma otwartą drogę na 25 metrze zamiast iść z piłką do przodu to jego powolne nie dokładne podania do boku zero walki straty głupie odpowiedz

Legionista z okolicy - 3 godziny temu, *.. @Tym: on nie zrobi różnicy, to jest gość na ławkę. Kun, Chodyna Goncalves, Pekhart, Barcia , Luquinias natychmiast out. A i Kapustka jest już kawał czasu i nie powiem żeby jakoś mi zapadł w pamięć, drewniak taki. Kapuadi też miał PR nie wiedzieć czemu zrobiony odpowiedz

To ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ale meczycho.... odpowiedz

fqrf - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @To ja: a nawet MĘCZYCHO odpowiedz

Statystyk - 3 godziny temu, *.74.71 Dopiero 7 miejsce w tabeli.Co do gry to jakoś ciężko biegają zieloni.Pachnie porażką.Legio obudź się bo stracisz wszystko. odpowiedz

WojtasBB - 3 godziny temu, *.lupro.net Czyżby w lidze grali na zwolnienie trenera? odpowiedz

Thorn - 3 godziny temu, *.plus.pl Ale Faja zagrał piekny sezon na 3 frontach.Ale kibice się cieszą ze jest ćwierćfinał Ligi Biedronki i dostąpimy zaszczytu zagrać z czelsi.A w lidze robimy się popychadłem dla kurników itp. ...... odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Feio jeszcze dziś won. odpowiedz

Rikki - 3 godziny temu, *.net.pl Kuźwa takiej żenadyny to dawno nie widziałem nawet żal tego komentować.

Totalna niemoc , wstyd i czarna rozpacz. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl kura chodyna wszystko psuje,faja tylko pracuje zeby go porzegnaxc bez zalu, powinni grać mlodzi w tskim meczu odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com A tak na marginesie to Ben-darek dzisiaj kapitanem co jest wyjatkowym wyroznieniem. odpowiedz

Legionista z okolicy - 3 godziny temu, *.. Pewnie się pastwię, ale Chodyna próbował przyjąć piłkę... Kutwa co to jest odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Co tu sie odwala? To sabotaz celowy? odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Gdyby nie trzeba było wypłacać kasy do końca kontraktu,wyj..ał bym tą faję już w przerwie, a każdego kto podpisał się pod transferem Szkurina zmusił do zwrotu 1,5 bańki € a potem wyj..bał dyscyplinarnie! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @wtf: Serio?

Przeciez wszystkim wiadomo kto stoi za tym transferem. I nie trzeba byc kumatym. Wystarczy troszeczke interesowac sie klubem pilkarskim Legia. odpowiedz

Gocław. - 3 godziny temu, *.167.2 @wtf: tak by zrobił każdy, tzn. każdy komu zależy na Legii. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.ghnet.pl @Krzeszczu: Widziałeś gdzieś tam znak zapytania?Faja nie był jedynym który doprowadził do tego transferu. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @wtf: Faja naciskal na ten transfer. Zupelnie jak z Kovacevicem. Faja sam sie wypowiadal ze Szkurina sledzi od dawna i bardzo by go chcial widziec w swojej druzynie. A ze Fury Friz mial cisnienie na byle kogo byle to byl transfer niby-napastnika, to ulegl Faji i Szkurina kupil.

Wiec nie, Faja byl jedynym ktory doprowadzil do tego transferu. I powinien poniesc odpowiedzialnosc i konsekwencje.

Fury Friz jest tylko glupolem ze wydal taka kase na taka miernote. Ale kiedy FF madrze wydal kase? odpowiedz

Guny - 4 godziny temu, *.223.42 Do dziś jeszcze naiwnie wierzyłem, że z Feio moze jeszcze coś będzie. Jeśli ktoś ma wątpliwości to niech obejrzy powtórki bramki: elitim traci piłkę jak jakis amator (brak umiejętności) I odpuszcza (brak ambicji). Po czyms takim powinien byc zrugany jako pies, a najlepiej dostac nauczkę i usiąść na ławkę w kolejnym meczu. A co będzie? Wszyscy pogadają po meczu słodkie farmazony, nie będzie żadnych konsekwencji, generalnie zadowoleni uśmiechnięci. No to mamy co mamy: po 20 minutach 0:6 w strzałach. Jeśli toleruje się amatorskie podejscie to tak właśnie to wygląda. Sądziłem że plan z Urbanem jest słaby. Po tym co oglądamy w tym sezonie wiem że wszystko poza fają będzie lepsze! Gonić tego amatora z ławki!!! odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ku,wa to jest jakieś ch,two jak na razie ?? odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Niech ten sezon już się kończy. Wszystkich zwolnić i budować zespół od nowa. Banda amatorów która przytula kasę jak zawodowcy. odpowiedz

Legionista z okolicy - 4 godziny temu, *.. Na tle Kurnika wyglądamy jak skład węgla i papy. Z tej ekipy nic nie będzie. Po co oni wyjdą na Chelsea, tam będzie wstyd i żenada odpowiedz

Kraków 1234 - 4 godziny temu, *.plus.pl TRAGEDIA....ZERO POMYSŁÓW NA GRE. odpowiedz

Legionista z okolicy - 4 godziny temu, *.. Kutwa Chodyna. Dyrektorze nie Ty popełniłeś ten błąd. Oddaj tego drewniaka byle gdzie, przecież on z tą techniką to pasuje do Kotwicy a nie do Legii. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Był czas przywyknąć. Jeszcze z bardzo słabymi potrafimy wygrać ale ciut silniejsze zespoły i już ogromne problemy mamy. Teraz jesteśmy tylko średnia klasa. odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Podziękowaniem dla wkładów za taką ilość wstydu w tym sezonie ,powinien być liść. To co wyprawiają przechodzi ludzkie pojęcie. odpowiedz

User - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kapusta i gual kontuzjowani... Na mecz z Jagiellonią wykartkuja jeszcze wszolka i morishite - będzie można piac z zachwytu jaka to jaga jest zaj...a odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ............................ Tobiasz ...........................

Wszołek ... Pankov ... Ziółkowski ... Vinagre

................ Augustyniak ... Oyedele ..............

Biczachczjan ....... Luquinhas ....... Morishita

......................... Szkurin ............................

❤️🤍💚💪

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Narcyz Faja co wywiad to coraz bardziej arogancki i opryskliwy. I te jego burackie miny. Mam nadzieje ze juz niedlugo tego buraka i miernoty trenerskiej nie bedzie w Legii. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: też mam podobne odczucia. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl 6 zawodników zagrożonych pauzą z Jagiellonią. Na 100% dzisiaj złapią kartki żeby było alibi dlaczego z nimi za tydzień przegrają, ciemny lud to kupi, a wkłady do koszulek muszą oddać ligę za puchar i dodatkowo wymówka "bo po Czelsi jesteśmy i koncentrujemy się na rewanżu". odpowiedz

Robert - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dlaczego dziś w pierwszym składzie nie wychodzi Pekhard? Myślałem, że dostanie szanse żeby się ograć. Wygląda na to, że w czwartek zagramy bez napastnika. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Robert: dokładnie! Pekhart powinien zagrac od początku. odpowiedz

FANKLUB TOMKA PĘKHARTA - 5 godzin temu, *.98.54 Trzymać Pękharta w futerale żeby był gotowy na Chelsi i dwukrotnie ukąsił zarozumiałych Anglików! odpowiedz

User - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @FANKLUB TOMKA PĘKHARTA: oby tylko nie zardzewiał przez takie długie trzymanie... odpowiedz

Tade - 3 godziny temu, *.orange.pl @User: Drewno nie rdzewieje 😁😁😁 odpowiedz

