Jak Feniks z popiołów

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Piotr Szypuła

VAR: Kornel Paszkiewicz

AVAR: Krzysztof Myrmus



Jano - 14 minut temu, *.orange.pl I coś ty mopmenie zrobił z Legii? odpowiedz

Cezar. - 26 minut temu, *.centertel.pl hanysy-legia Warszawa 1-7,brawo to bardzo cieszy, i to na wyjeździe jakbyśmy grali u siebie na Łazienkowskiej,przy pełnym stadionie z naszymi wspaniałymi kibicami,byłoby 10-0 dla nas.tylko Legia Warszawa👍💪👏👏 odpowiedz

Martinez76 - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Czemu Luquinhas ukradł gola Szkurinowi? Ktoś? Coś? odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl A przepraszam, w czym te 3 punkty są takie ważne? Dla mnie liczy sie tylko Mistrzostwo Polski , ale dla kogoś może liczyć się też podium, a co za tym idzie puchary europejskie. Tylko, że my przecież już nie mamy szans na podium, mamy 8 punktow straty. odpowiedz

Mateusz z Gór - 43 minuty temu, *.orange.pl @ja: Matematyczne szanse na podium wynosiły kilka procent przed meczem, teraz pewnie nieznacznie wzrosły. Ale nawet gdyby ich nie było to Legia zawsze gra do końca. W czym te punkty są ważne? Ano choćby w tym, że aby osiągnąć sukces to trzeba zawsze dążyć do zwycięstwa, a najgorsze co może zrobić zespół to przejść obok meczu. Dobrze, że Legia pozbierała się dziś w drugiej połowie. Oto chodzi i oby tak dalej! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.247.71 Brawo dzielna drużyna. Można już świętować, mamy prawie zapewnione zaszczytne 5 miejsce w lidze. Naprawde niesamowity sukces. odpowiedz

Drukarnia - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Sędziowanie w polskiej piłce to jest dno. odpowiedz

Xmen - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dzisiaj była typowa ligowa młócka. Dobrze, że punkty są. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygrana cieszy druga połowa dużo lepsza. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Janek i Paweł nie wydygali dziś w walce z Niemcem od kebsów a Paweł jeszcze chwila I by mu zaje....ale stary Niemiec został zmieniony przez Janka Urbana bo kondycja już nie ta. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Jak zwykle gramy 45 minut bo pierwsza połowa do zapomnienia. Dzisiaj najważniejsze 3 punkty.

Ewentualna wygrana z Jagą pozwoli na skrócenie dystansu do 5 punktów na 6 kolejek przed końcem więc nadal jest o co grać. Trzeba mieć nadzieję nic innego nie pozostaje. Luki to miał dzisiaj mega farta bo przecież każdy wie że on strzału nie ma i żeby nie pomoc obrońcy to nie wiem czy to by doleciało do bramki. Potem dobił to co praktycznie było już w sieci po zagraniu Szkurina i ma 2 gole lol Vinagre jest cieniem zawodnika i jego gra defensywna woła o pomstę do nieba. Gdyby wszyscy dawali z siebie tyle serca co Wszołek to Legia byłaby liderem. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo trener, brawo nowy Dyrektor sportowy i wszyscy zawodnicy Legii Warszawa,ten sparing ligowy wygraliśmy małym nakładem sił i środków,zagraliśmy na 50-60 proc.ale na hanysów to wystarczyło, Wszolek dzisiaj kapitalny i Szkurin zaczął dobrze grać,Marciniak nie widzi ewidentnych fauli,na Wszolku i Szkurinie,teraz mamy mecz ,którym żyje cała piłkarska Polska,z Chelsea,a w niedzielę znowu sparing ligowy z Jagiellonią, chociaż jak te sparingi będziemy wygrywali,tak jak dzisiaj,to mogą się one przeistoczyć w ważne mecze o duża stawkę,(miejsce na podium)oby tak było, Pogoń czeka na manto i klapsy w finale PP.to już niedługo,wiem,że malkontenci,narzekający,marudzacy,piąta kolumna osoby o mentalnośći bab z magla już się rozgrzewają,aby pisać tutaj swoje pseudomadrosci,ze swoim wodzem znafca niczego na czele, pan nakazał sługusy muszą się wykazać Tylko Legia Warszawa!!❤️🤍💚. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 podolski to typowy niemiec. Szrot przyciągnięty na lawecie udający pełnosprawny produkt. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powiem szczerze w drugiej połowie bardzo przyjemnie oglądało się Legie !! Concalves nawet coś zagrał na plus. Mori i Luqi robili wiatr ! Szkurin zaczyna coś tam grać !!

Na minus czasem głupie straty jak te Wszołka w drugiej połowie. Chelsea jakoś skutecznością nie grzeszy ostatnio, dziś remis 0-0 tylko z Brentford może jest szansa na fajny wynik w czwartek? Zagrać tak jak z Betisem w defensywie!!! Ograć leszczy a w rewanżu się zobaczy. odpowiedz

VUKO - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl I co!?

Da się.

Świetny mecz charakter, serducho, KLASA.

Feio pokazał swoje umiejętności trenerskiego

Brawo!!! odpowiedz

Domel - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Na pewno była zastosowana zmieniona taktyka, by smartkamera , która przyjechała z Londynu analizować mecz nie rozgryzła prawdziwego planu odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dożyliśmy czasów, w których Legia Warszawa toczy heroiczne boję z Górnikiem Zabrze o środek tabeli Ekstraklasy. odpowiedz

singspiel - 55 minut temu, *.4.38 @PLBBOY: nie pie... środek tabeli dla hanysów. my jak zawsze wyżej odpowiedz

PLBBOY - 42 minuty temu, *.inetia.pl @singspiel: Niezły nick. Taki mocno Podolski 😂🖐 odpowiedz

Biała si - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Do Feniksa to lata świetlne widać ,że to lekceważenie przeciwnika i tyle!!! odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.79.118 Fenix z popiołów?

Ja bym dał tytuł: głupi ma szczęście.

Krótko mówiąc, cieszą trzy punkty, gra to nadal środek tabeli i jeśli się nic nie zmieni na ławce trenerskiej i w kadrze zespołu, to ta drużyna w nowym sezonie znów będzie kilka kroków za czołówką. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Chudy Grubas: A my chcemy brać Urbana na trenera nie wiadomo po co? Górnik to też średniak.Trzeba szukać kogoś z zagranicy! Tu potrzebna jest też wymiana z 70% kadry tego zespołu.Czy nas będzie stać na taką rewolucję? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Więcej szczęścia niż rozumu! odpowiedz

mountblanc2027 - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wycior, jak na tak młodego zawodnika zagrał dzisiaj bez kompleksów i udźwignął swoje drobne błędy. mimo 2 bramek Lukiego to Janek dzisiaj nr 1. zatrzymał, a przynajmniej zniechęcił ofensywę Górnika. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Co by musiało się stać żeby Podolski dostał żółtą kartkę od Marciniaka? Łep trzeba urwać czy co? Sędziowanie w Polscw Polsce to dno i kupa mułu. Chyba że ma kebaba za darmo. I dlaczego gramy tylko drugie połowy w meczach który ma połowy dwie plus ile doliczy " sędzia ". Najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty. Pozdro dla wszystkich. odpowiedz

Draper - 2 godziny temu, *.65.68 zmazali skazę z 06.04.1996 kiedy przegrali 3-2 w Zabrzu po pamiętnej ręce Mandziejewicza z końca meczu

dzień wcześniej facet miał urodzimy odpowiedz

Buhaj Rozpłodowy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Draper: pamiętam ten mecz... odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 2 godziny temu, *.centertel.pl Elegancko Legia!!!

Nie ważne jak zaczynasz ważne jak kończysz

Mecz do zapomnienia liczą się 3 oczka i dobra atmosfera.

LE❤️GI🤍ON💚IŚCI odpowiedz

Ko(L)o - 2 godziny temu, *.plus.pl Pierwsze zwycięstwo ż?Żewłakowa, zmobilizował Lukiego a Jędza to kiedyś powinien "książkę " napisać :( odpowiedz

mountblanc2027 - 2 godziny temu, *.orange.pl Profesor Jan ! odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @mountblanc2027: Jan Miodek oczywiście? Bo jeżeli mówimy o Ziółkowskim to dziś zawalił dokładnie tyle ile pomógł. Ale jest jeszcze tak młody, że ma do tego prawo. odpowiedz

