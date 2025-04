Wszołek: W drugiej połowie pokazaliśmy charakter

+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.chello.pl

Szkoda, ze tam nie walnales tej niemieckiej parówie to by sie moze nauczyl.

Niesamowty dzban to jest. Pruje sie o kazdy upadek, żeby wstawac a sam lezal pol meczu po SWOIM faulu i wystarczy ze go Ziolkowski wazacy 40 kilo dotknal to już lezal. I to samo z Janza. Chlop sie kladzie po kazdym kontakcie a Podolska juz leci z płaczem.

