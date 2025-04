Pod Lupą LL! - Bartosz Kapustka

Sobota, 5 kwietnia 2025 r. 09:55 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów w półfinale Pucharu Polski miał być jednym z „finałów” Legii w tym sezonie. Negatywny rezultat spotkania rozgrywanego na Stadionie Śląskim mógł spowodować, że sezon będzie już w kwietniu spisany na straty. Jedyna droga do europejskich pucharów w nadchodzącym sezonie prawdopodobnie będzie prowadzić jedynie przez triumf w finale PP na Stadionie Narodowym. Legioniści ku uciesze kibiców wzięli sobie do serca rangę tego meczu i nie pozostawili piłkarzom chorzowskiego Ruchu żadnych złudzeń. Pod lupę wzięliśmy występ Bartosza Kapustki, który tego wieczoru zanotował asystę.