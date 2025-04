Z Jagiellonią bez Jędrzejczyka

Dla 37-latka była to czwarta żółta kartka w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić za tydzień przy Łazienkowskiej przeciwko Jagiellonii Białystok.

W przerwie wyjazdowego spotkania z Górnikiem Zabrze żółtą kartką ukarany został znajdujący się na ławce rezerwowych Artur Jędrzejczyk . Defensor schodząc do tunelu, ekspresyjnie wyrażał swoje niezadowolenie z pracy arbitra zawodów, Szymona Marciniaka, za co otrzymał od niego napomnienie. Chodziło o sytuację, gdy Lukas Podolski nadepnął Pawła Wszołka, a sędzia nie pokazał mu żółtej kartki.

Żmija - 1 godzinę temu, *.plus.pl Fan wyjścia do burdelu przy Wiertniczej po meczu w Moskwie nigdy nie miał wysokiego IQ odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.31.17 Brawo Artur, nie bać Marciniaka odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miszcz łapania kartek na ławce!😎 odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl To że Jędza dostał kartkę z ławki to oczywista głupota, ale Marciniak powinien za to wejście ukarać Podolskiego. Przez takie oszczędzanie Podolskiego doprowadził Artura do pasji. Inną kwestią jest fakt że Marciniak pozwolił Podolskiemu na dyskusje że sobą, a przecież nie był kapitanem. Jednak jest on traktowany przez sędziów że zbyt dużym pobłażaniem. odpowiedz

BuLi - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czyli że już spokojnie może jaja malować na święta..... odpowiedz

Kiwi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I tak by nie zagrał bo jest słaby odpowiedz

CZELCHAKA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kiwi: coś was łączy odpowiedz

abcd - 2 godziny temu, *.aster.pl Jacy tu wszyscy poprawni. Puściły to puściły nerwy, nie ma co robić afery. odpowiedz

Kaczyński - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo,super ....brak słów!🤬 odpowiedz

Ojojojoj - 2 godziny temu, *.datapacket.com Jaki ten Jedza jest stukniety to nie mam słów!

Kartuje się z najlepszych meczów po tp by potem by grać swój 400-setny mecz z jakimiś ogorasami. odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Geniusz. Ja ******. odpowiedz

