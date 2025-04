Janża: Niepotrzebnie oddaliśmy Legii piłkę

Niedziela, 6 kwietnia 2025 r. 17:05 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Na pewno zabrakło nam spokoju i kontroli w grze w drugiej połowie. Musimy jednak, może nie zamknąć mecz, ale zdobyć więcej bramek w pierwszej części. Powinniśmy prowadzić 2-0, może 3-0, bo sytuacji było naprawdę dużo - powiedział po porażce z Legią lewy obrońca Górnika Zabrze, Erik Janża.









- Weszliśmy słabo w drugą połowę, ale Legia i tak nie stwarzała sobie wielu groźnych okazji w tym meczu. W pierwszej części była poprzeczka Ilji Szkurina, co było lekkim ping-pongiem w polu karnym. Pierwsza bramka dla warszawiaków również była mocno przypadkowa, niestety. Niepotrzebnie oddaliśmy Legii piłkę, a nie potrafimy tak dobrze bronić, jak atakować i rozgrywać.



- Takich sytuacji, jak mój faul na Kacprze Chodynie, po którym padł drugi gol, było w meczu bardzo dużo. Skrzydłowy Legii był w sprincie, tak wypadło, że uderzyłem go, a chciałem tylko zablokować. Z drugiej strony też była taka sytuacja, gdzie on zablokował mnie, a nie było to odgwizdane. Faul czy nie faul, musimy lepiej bronić przy takim stałym fragmencie gry. Takie sytuacje mogą decydować o końcowym wyniku, dziś niestety na korzyść Legii.