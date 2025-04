LK: Ligowy remis Chelsea FC. Kilku podstawowych graczy odpoczywało

+ dodaj komentarz

No zobaczmy dali odpocząć kilku zawodnikom ale jeśli Kopenhaga przegrała u siebie tylko 1-2 to dlaczego Legia ma wypaść gorzej?! Skończyły się czasy batów, z Aston Villa też tam Legia miała dość oklep a było tylko 2-1 dla AV. Świetny gol Muciego.....

To jest kwestia zaangażowania, Grecja w 2004 roku była wymieniana do miejsc 12-16 w 16 zespołowych mistrzostwach Europy wtedy przed euro w sparingu przegrali z Polską!!

A zostali mistrzami Europy eliminując Francje pokonując dwa razy Portugalie. Fakt mieli napastnika, Charisteas co nie wyskoczył wtedy to piłka odbijała się do jego głowy i szła w światło bramki. Liderem był Zagorakis. Szukam u nas takiego lidera na czwartek, i może to będzie mecz Oyedele.

