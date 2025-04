Kiedy wrócą Gual i Kapustka? Nie wiadomo

Niedziela, 6 kwietnia 2025 r. 17:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Ciężko jest określić datę powrotu Guala i Kapustki. Jako klub celowo tego nie podaliśmy, bo aktualizujemy ich stan z dnia na dzień. Robimy wszystko w maksymalnie przyspieszonym trybie, by korzystać z nich jak najszybciej - powiedział Goncalo Feio.









- Celowo nie podaliśmy daty powrotu, bo ta sama kontuzja ma różne stopnie skomplikowania. Na szczęście u jednego i drugiego stopień ten nie jest na tyle duży, że to będą miesiące rehabilitacji. Są to urazy, które monitorujemy z dnia na dzień i aktualizujemy sytuację co dwa dni. Postęp może być większy lub mniejszy - ciężko to określić.

Po drugie jest taki moment sezonu, zbliżające wyzwania powodują, że aby wyleczyć te kontuzje, włączyliśmy u piłkarzy tryb mocno przyspieszony. Chcemy maksymalnie skrócić ten czas i przywrócić jak najszybciej, by móc ich jeszcze z nich skorzystać przy dwumeczu z Chelsea, w lidze czy finale Pucharu Polski.