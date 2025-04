Pod Lupą LL! - Luquinhas

Poniedziałek, 7 kwietnia 2025 r. 07:45 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

W niedzielnym meczu przeciwko Górnikowi Zabrze Luquinhas skorzystał z absencji Bartosza Kapustki i po przesunięciu Ryoyi Morishity do środka pola, to właśnie Brazylijczyk wyszedł na boisko w pierwszej jedenastce, gdzie zajął pozycję na lewym skrzydle. Przeanalizowaliśmy występ zawodnika wypożyczonego z brazylijskiej Fortalezy, który okazał się bohaterem spotkania.