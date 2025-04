Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 6 kwietnia 2025 r. 16:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 7-1 Jagiellonię i utrzymują prowadzenie w Centralnej Lidze Juniorów U19. Zespół U17 wygrał 4-0 w Dębicy i utrzymuje 4-punktową przewagę nad wiceliderem. Szybko otrzymana czerwona kartka nie przeszkodziła Legii U15 w zwycięstwie 2-0 nad Łódzką Akademią Futbolu w CLJ U15. Legia U16 pokonała 4-2 Escolę Varsovia. Legia U14 pokonała 5-0 Pogoń Siedlce. Zespoły U17 i U16 LSS zremisowały swoje spotkania, a LSS U14 pokonał 3-1 Hutnik Warszawa. Grały też młodsze drużyny akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19 (2006/7 i mł.): Legia Warszawa 7-1 (3-0) Jagiellonia Białystok

Gole:

1-0 6 min. Olaf Pankiewicz - gol sam. (as. Jakub Jendryka)

2-0 18 min. Samuel Kováčik (as. Przemysław Mizera)

3-0 35 min. Igor Skrobała (dobitka)

4-0 58 min. Samuel Kováčik (as. Jakub Gliwa)

5-0 62 min. Przemysław Mizera b.a.

6-0 67 min. Jan Kniat (as. Igor Skrobała)

7-0 90 min. Szymon Piasta (as. Alex Cetnar)

7-1 90+3 min. Maksymilian Czeczko



Strzały (celne): Legia 30(16) - Jagiellonia 3(1)



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08](73' Dawid Korzeniowski [08]) - Igor Skrobała (73' Dawid Foks), Filip Przybyłko [08](46' Jakub Gliwa [09]), Aleksander Wyganowski [09](55' Alex Cetnar), Jakub Jendryka - Szymon Piasta [09], Przemysław Mizera, Samuel Kováčik Ż(55' Jan Kniat)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Igloopol Dębica 0-4(0-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 45+2 min. Maksymilian Dołowy (as. Piotr Bartnicki)

0-2 60 min. Piotr Bartnicki (as. Fabian Mazur)

0-3 82 min. Marcel Kiełbasiński (as. Igor Brzeziński)

0-4 86 min. Piotr Bartnicki b.a.



Legia: Jan Bienduga - Maksymilian Dołowy (68' Igor Brzeziński [10]), Bartosz Korżyński [09], Oskar Krakowiak [09] - Daniel Foks, Piotr Bartnicki [09], Kajetan Brzeziński (60' Marcel Kiełbasiński), Athanasios Christopoulos (60' Jan Musiałek) - Fabian Mazur [09](78' Jacob Levy), Kristijan Jovović Ż(60' Ksawery Jeżewski), Stanisław Kubiak (72' Juliusz Rafalski)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



I liga mazowiecka U17: Broń Radom 1-1 (1-1) Legia LSS U17

Gole:

0-1 26 min. Adam Kulicki (rzut karny)

1-1 28 min. Cyprian Cieloch (rzut karny)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz [09](65' Oliwier Ciruk) - Fabian Radziński, Nikodem Skibiński, Patryk Ciborowski, Jakub Skonieczny (55' Dmytro Lytovchenko) - Jakub Rzępołuch, Franciszek Skorżyński (79'Jan Steshenko), Lucjan Napieralski Ż(87' Dominik Rakowiecki), Adam Kulicki (M), Jakub Drzazga (Kpt) (87'Maximilian Partyka), Kamil Więch (73' Yaroslav Kaliuzhnyi [09])

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U16 (2009 i mł.): Escola Varsovia 2-4(0-0) Legia U16

Gole:

1-0 46 min. Franciszek Metera

1-1 47 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray

2-1 50 min. Michał Robak

2-2 54 min. Franciszek Stępniewski

2-3 67 min. Dawid Mastalski b.a.

2-4 88 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Dawid Mastalski)



Strzały (celne) II połowa: Escola 9(3) - Legia 14(8)



CLJ U15 (2010 i mł.): Legia 2-0 (0-0) Łódzka Akademia Futbolu 2010

Gole:

1-0 63' Adrian Pućka b.a.

2-0 89' Filip Kwiecień (as. Adrian Pućka)



Strzały (celne) I połowa: Legia 7 (4) - ŁAF 4 (1)



Legioniści od 2.minuty grali w 10 po czerwonej kartce dla Aleksa Rzepkowskiego.



Ekstraliga U14: Pogoń Siedlce 0-5(0-1) Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 12 min. Szymon Wlazło (as. Tomasz Stefański)

0-2 42 min. Jan Kaczorowski (as. Szymon Wlazło)

0-3 51 min. Aleks Szybalski (as. Szymon Wlazło)

0-4 63 min. Kacper Kwiatkowski (as. Fryderyk Paprocki)

0-5 74 min. Karol Konieczny (as. Szymon Wlazło)



I liga okr. U14: Legia LSS U14 3-1 (0-0) MKS Hutnik Warszawa 11



I liga U13: Legia U13 - Talent Warszawa 12



Strzały (celne): Legia 51 (32) - Talent 4 (2)



II liga U13: Legia LSS 3-1 (1-1) Naprzód Brwinów 12



IV liga U12: Legia LSS U12 - SEMP II Ursynów 2013



Strzały (50-80'): LSS 25 (14) - SEMP 6 (4)



Legia LSS: Aleksander Zaremba - Daniel Pietrzycki, Alex Toporowicz, Mateusz Dziurla (Kpt), Jakub Bujalski, Piotr Jarzębowski, Ludwik Gruchalski, Wojciech Tadych, Seohyeon Park, Antoni Szopa

Trener: Kacper Markiewicz



Sparing: Zagłębie Sosnowiec 14 - Legia U11

Liga U11: Legia U11 - Józefovia Józefów 14



Strzały (celne) II połowa: Legia 35(21) - Józefovia 14(11)



Pracowity weekend Legii U11. W sobotę legioniści pojechali do Sosnowca, gdzie zagrali ciekawy I zacięty mecz z Zagłębiem. Emocji do ostatnich minut nie zabrakło również w niedzielę w meczu z Józefovią. Goście, póki mieli siły, tworzyli bardzo groźne sytuacje, z których część wykorzystywali.



MKS Piaseczno 17 - Legia U8