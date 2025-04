18-21.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 18 kwietnia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W Lany Poniedziałek przy Łazienkowskiej podejmować będziemy Lechię. Do stolicy wybiera się liczna delegacja z Trójmiasta. W Wielką Sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów Legii - to ich ostatni mecz sezonu zasadniczego i tylko wygrana z mocnym Futsalem Leszno, przedłuży szanse na awans do fazy play-off. Początek spotkania o 18:00, zapraszamy do hali przy ul. Gładkiej 18. Wejściówki do kupienia TUTAJ.



Rozkład jazdy:

18.04 g. 17:00 Medyk Konin - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

19.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Futsal Leszno [futsal, ul. Gładka 18]

19.04 g. 18:30 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

21.04 g. 12:15 Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom

21.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk