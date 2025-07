Jan Kniat podpisał pierwszy zawodowy kontrakt z Legią Warszawa. Zawodnik z rocznika 2007 związał się ze stołecznym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku.

Profil - 24.07.2025 / 17:59, *.belgacom.be Czesc redakcjo, jest możliwość rozszerzenia ilości informacji jaką podajecie, jaka pozycja grasz, jak reprezentuje na boisku, czy grał w młodzieżowych reprezentacji kraju, jakie są jego dobre strony, cokolwiek co da zwykłemu kibicowi czy ten ruch klubu to dobry prognostyk na przyszła jedenastkę seniorów? Dziekuje i pozdrawiam odpowiedz

Przemo - 24.07.2025 / 21:09, *.centertel.pl @Profil: przyłączam się do prośby. odpowiedz

