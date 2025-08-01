Squash
Wyniki legionistów na DMŚ
W Kairze rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów w squasha. W męskiej drużynie, która zajęła 11. miejsce, wystąpił Jan Samborski. W kobiecej drużynie, która zajęła 9. pozycję, wystąpiła Sofija Zrażewska.
Wyniki legionistów:
Mateusz Lohmann - Jack Elriani (USA) 0-3 (3-11, 1-11, 1-11)
Jan Samborski - Oliver Dunbar (Nowa Zelandia) 3-1 (8-11, 11-9, 15-13, 11-4)
Jan Samborski - Nawaz Abdullah (Pakistan) 1-3 (10-12, 11-4, 8-11, 2-11)
Jan Samborski - Ren Makino (Japonia) 3-0 (11-5, 11-7, 11-8)
Jan Samborski - Youssef Sarhan (Kanada) 3-0 (12-12, 11-8, ret.)
Sofija Zrażewska - Aheyon Cho (Korea) 3-0 (11-3, 11-5, 11-1)
Sofija Zrażewska - Lauren Baltayan (Francja) 1-3 (5-11, 6-11,11-4, 7-11)
Sofija Zrażewska - Maya Weishar (Niemcy) 3-2 (7-11, 1-11, 11-4, 11-3, 11-9)
Sofija Zrażewska - Ella Hill (Nowa Zelandia) 3-0 (11-7, 11-4, 11-3)
Sofija Zrażewska - Dene Van Zyl (RPA) 3-0 (11-4, 11-7, 11-2)