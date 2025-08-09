Gniazdo w sektorze gości na stadionie w Płocku

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 18:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zbliża się pierwszy od kilku lat wyjazd kibiców Legii do Płocka i jednocześnie pierwszy na nowy stadion Wisły. Z inicjatywy kibiców Wisły w sektorze gości zamontowane zostało gniazdo do prowadzenia dopingu.









"Mamy nadzieję, że będzie świadkiem wielu historii i że będzie służyło wszystkim ekipom odwiedzającym Płock jak najdłużej. Tym bardziej szanujemy to, że w Płocku z sektora gości można teraz prowadzić doping z prawdziwego zdarzenia - z energią, z szacunkiem do tego, czym jest klimat meczu wyjazdowego" - informują ultrasi Wisły Płock.



Spotkanie obejrzy komplet widzów na trybunach. Mecz odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 20:15.





