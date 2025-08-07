Damian Kos - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kos sędzią meczu z GKS-em

Woytek, źródło: Legionisci.com

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i GKS-em Katowice. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Karol Iwanowicz.



Obsada sędziowska 4. kolejki:
Korona Kielce - Radomiak Radom,sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Arka Gdynia - Pogoń Szczecin, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Widzew Łódź - Wisła Płock, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Jagiellonia Białystok - Cracovia, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Legia Warszawa - GKS Katowice, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Lechia Gdańsk - Motor Lublin, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.