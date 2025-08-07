Kos sędzią meczu z GKS-em
Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 4. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i GKS-em Katowice. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Karol Iwanowicz.
Obsada sędziowska 4. kolejki:
Korona Kielce - Radomiak Radom,sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sędzia: Karol Arys (Szczecin)
Arka Gdynia - Pogoń Szczecin, sędzia: Szymon Marciniak (Płock)
Widzew Łódź - Wisła Płock, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Jagiellonia Białystok - Cracovia, sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Legia Warszawa - GKS Katowice, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)
Lechia Gdańsk - Motor Lublin, sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)