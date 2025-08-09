Rezerwy
III liga: Mławianka Mława 2-2 Legia II Warszawa
Woytek, źródło: Legionisci.com
W meczu 2. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała 2-2 na wyjeździe z Mławianką Mława. Do przerwy było 0-0, ale już po 10 minutach drugiej części gospodarze prowadzili 2-0. "Wojskowi" odrobili straty po bramkach Erika Mikanowicia w 69. minucie i Macieja Saletry w 72. minucie.
III liga: Mławianka Mława 2-2 (0-0) Legia II Warszawa
1-0 - 47' Mateusz Cegiełka
2-0 - 54' Roman Mykytyn
2-1 - 69' Erik Mikanowicz
2-2 - 72' Maciej Saletra
mikanowicz