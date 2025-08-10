Rezerwy

2. kolejka III ligi: Grad bramek i remontada

Niedziela, 10 sierpnia 2025 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ten weekend na trzecioligowych boiskach padło wiele bramek. Najwięcej w starciu ŁKS-u Łomża z rezerwami Widzewa Łódź (6-4). Na uwagę zasługuje także remontada w wykonaniu bełchatowian, którzy do przerwy przegrywali u siebie z Bronią Radom 0:4, by ostatecznie zremisować 4-4. Po dwóch kolejkach III ligi na czele znajdują się trzy drużyny z kompletem punktów – Ząbkovia, Świt i ŁKS Łomża. Zespół Legii II zremisował na wyjeździe z Mławianką 2-2 i z czterema punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce.









Wyniki 2. kolejki III ligi

Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-1 (1-0) Jagiellonia II Białystok

Wigry Suwałki 1-2 (0-1) Ząbkovia Ząbki

GKS Wikielec 1-2 (1-0) KS Wasilków

ŁKS Łomża 6-4 (3-4) Widzew II Łódź

GKS Bełchatów 4-4 (0-4) Broń Radom

Mławianka Mława 2-2 (0-0) Legia II Warszawa

Olimpia Elbląg 0-2 (0-0) Warta Sieradz

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1 KS CK Troszyn

Wisła II Płock 4-1 (1-1) Znicz Biała Piska



