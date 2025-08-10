Rezerwy
2. kolejka III ligi: Grad bramek i remontada
W ten weekend na trzecioligowych boiskach padło wiele bramek. Najwięcej w starciu ŁKS-u Łomża z rezerwami Widzewa Łódź (6-4). Na uwagę zasługuje także remontada w wykonaniu bełchatowian, którzy do przerwy przegrywali u siebie z Bronią Radom 0:4, by ostatecznie zremisować 4-4. Po dwóch kolejkach III ligi na czele znajdują się trzy drużyny z kompletem punktów – Ząbkovia, Świt i ŁKS Łomża. Zespół Legii II zremisował na wyjeździe z Mławianką 2-2 i z czterema punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce.
Wyniki 2. kolejki III ligi
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-1 (1-0) Jagiellonia II Białystok
Wigry Suwałki 1-2 (0-1) Ząbkovia Ząbki
GKS Wikielec 1-2 (1-0) KS Wasilków
ŁKS Łomża 6-4 (3-4) Widzew II Łódź
GKS Bełchatów 4-4 (0-4) Broń Radom
Mławianka Mława 2-2 (0-0) Legia II Warszawa
Olimpia Elbląg 0-2 (0-0) Warta Sieradz
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1 KS CK Troszyn
Wisła II Płock 4-1 (1-1) Znicz Biała Piska
