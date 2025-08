Termin meczu Legii z Cracovią

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy meczów 7. kolejki. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Cracovią w niedzielę, 31 sierpnia o godz. 20:15.









Terminy najbliższych meczów Legii:

07.08. (CZ) g. 18:30 LE: AEK Larnaka - Legia Warszawa

10.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice

14.08. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - AEK Larnaka

17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa

21.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK

24.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

28.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK

31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa



