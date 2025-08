Biczachczjan: Chcemy wygrać

Środa, 6 sierpnia 2025 r. 17:49 źródło: Legia.com

- Mamy swój plan i jesteśmy gotowi. Chcemy wygrać, bo taki wynik będzie pozytywny. Wtedy spokojnie możemy wrócić do Warszawy i skupić się na rewanżu - mówi przed czwartkowym meczem w Larnace piłkarz Legii, Wahan Biczachczjan.









- Nie miałem problemu z adaptacją w nowym klubie. Po dwóch miesiącach od przejścia do Legii miałem kontuzję, która cały czas się pogłębiała. Czułem się gorzej. Zacząłem rehabilitację na trzy kolejki przed końcem sezonu. Zacząłem nowy sezon zdrowy, mam czystą głowę. Ta decyzja była bardzo dobra. Mam nadzieję, że moja forma będzie jeszcze lepsza. Liczę na to, że będę cały czas zdrowy, bo to zdrowie jest najważniejsze.



- Na tym etapie nie ma słabych rywali. Mamy jednak swoje cele. Pogoda jest jaka jest, jesteśmy na to przygotowani. Chcemy skupiać się tylko na rzeczach piłkarskich. Analizowaliśmy AEK bardzo dobrze. Wyjdziemy na boisko pewni siebie. Jesteśmy blisko naszego celu – europejskich pucharów. Aby osiągnąć sukces jako drużyna, musimy dalej iść do przodu.