III liga: Legia II Warszawa 2-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki
W meczu 3. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-1. W wyjściowym składzie Świtu znalazł się Michał Kucharczyk. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 23 sierpnia o godz. 17:00, na wyjeździe z GKS-em Bełchatów.
III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
1-0 - 34' Cyprian Pchełka
2-0 - 60' Rafał Boczoń
2-1 - 90+4' Maks Wojciechowski
Legia II: 1. Wojciech Banasik, 18. Jeremiah White, 5. Rafał Boczoń, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak, 8. Maciej Saletra, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 13. Erik Mikanowicz, 9. Przemysław Mizera, 7. Cyprian Pchełka
Świt: 1. Otczenaszenko, 15. Andruszkiewicz, 4. Demianenko, 5. Dziewicki, 10. Chodorski, 77. Olpiński, 29. Jampol, 21. Mościcki, 8. Piekarski, 9. Leonowicz, 18. Kucharczyk
