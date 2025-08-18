Rezerwy
Wyniki 3. kolejki III ligi. Legia wiceliderem
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 3. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli. Na czele plasuje się ŁKS Łomża z kompletem punktów.
3. kolejka:
Warta Sieradz 3-0 (2-0) Mławianka Mława
Ząbkovia Ząbki 2-3 (0-2) Olimpia Elbląg
Broń Radom 0-2 (0-1) Wisła II Płock
Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
KS Wasilków 0-2 (0-0) ŁKS Łomża
Jagiellonia II Białystok 1-2 (1-0) GKS Wikielec
KS CK Troszyn 2-3 (0-2) GKS Bełchatów
Znicz Biała Piska 1-3 (1-2) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Wigry Suwałki 2-0 (1-0) Widzew II Łódź
