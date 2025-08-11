Jeszcze nigdy tego nie dokonali! W czwartek mogą przejść do historii

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 15:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa stanie przed misją, której jeszcze nigdy w swojej historii w europejskich pucharach nie zrealizowała – odrobienia trzech bramek straty z pierwszego meczu. Po bolesnej porażce 1-4 z AEK Larnaka na Cyprze „Wojskowi” muszą wygrać co najmniej 3-0, by doprowadzić do dogrywki. Zadanie wydaje się karkołomne, ale historia futbolu zna już podobne niespodzianki.











Blisko, ale zawsze za daleko



Legia w przeszłości kilkukrotnie znajdowała się w sytuacji, gdy po pierwszym meczu musiała gonić wynik, jednak nigdy nie odrobiła trzech goli straty. Poniżej zestawienie wszystkich takich przypadków:



1956 – Slovan Bratysława 0-4 ▶️ 2-0

1960 – Aarhus GF 0-3 ▶️ 1-0

1965 – TSV 1860 Monachium 0-4 ▶️ 0-0

1966 – Chemie Leipzig 0-3 ▶️ 2-2 Chemie Leipzig

1971 – Rapid Wiedeń 0-4 ▶️ 2-0

1980 – Slavia Sofia 1-3 ▶️ 1-0

1988 – Bayern Monachium 1-3 ▶️ 3-7

1991 – Manchester United 1-3 ▶️ 1-1

1996 – Panathinaikos 4-2 ▶️ 2-0 ✅

2002 – FC Barcelona 0-3 ▶️ 0-1

2017 – FK Astana 1-3 ▶️ 1-0



Jedynie dwukrotnie Legia zdołała w rewanżu wygrać różnicą dwóch bramek – i tylko raz przyniosło to awans.





Jedyny taki przypadek – Panathinaikos 1996



We wrześniu 1996 roku Legia przegrała w Atenach 2-4 z Panathinaikosem w 1/32 finału Pucharu UEFA. W rewanżu na Łazienkowskiej „Wojskowi” walczyli do końca i dzięki bramce Cezarego Kucharskiego w 93. minucie wygrali 2-0 i awansowali dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. To do dziś jedyny raz, gdy warszawski zespół odrobił w pucharach dwubramkową stratę z pierwszego spotkania.



Bukmacherzy ostrożni, ale…