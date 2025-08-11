fot. Mishka / Legionisci.com
Jeszcze nigdy tego nie dokonali! W czwartek mogą przejść do historii

Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa stanie przed misją, której jeszcze nigdy w swojej historii w europejskich pucharach nie zrealizowała – odrobienia trzech bramek straty z pierwszego meczu. Po bolesnej porażce 1-4 z AEK Larnaka na Cyprze „Wojskowi” muszą wygrać co najmniej 3-0, by doprowadzić do dogrywki. Zadanie wydaje się karkołomne, ale historia futbolu zna już podobne niespodzianki.



Blisko, ale zawsze za daleko


Legia w przeszłości kilkukrotnie znajdowała się w sytuacji, gdy po pierwszym meczu musiała gonić wynik, jednak nigdy nie odrobiła trzech goli straty. Poniżej zestawienie wszystkich takich przypadków:

1956 – Slovan Bratysława 0-4 ▶️ 2-0
1960 – Aarhus GF 0-3 ▶️ 1-0
1965 – TSV 1860 Monachium 0-4 ▶️ 0-0
1966 – Chemie Leipzig 0-3 ▶️ 2-2 Chemie Leipzig
1971 – Rapid Wiedeń 0-4 ▶️ 2-0
1980 – Slavia Sofia 1-3 ▶️ 1-0
1988 – Bayern Monachium 1-3 ▶️ 3-7
1991 – Manchester United 1-3 ▶️ 1-1
1996 – Panathinaikos 4-2 ▶️ 2-0
2002 – FC Barcelona 0-3 ▶️ 0-1
2017 – FK Astana 1-3 ▶️ 1-0

Jedynie dwukrotnie Legia zdołała w rewanżu wygrać różnicą dwóch bramek – i tylko raz przyniosło to awans.

Jedyny taki przypadek – Panathinaikos 1996


We wrześniu 1996 roku Legia przegrała w Atenach 2-4 z Panathinaikosem w 1/32 finału Pucharu UEFA. W rewanżu na Łazienkowskiej „Wojskowi” walczyli do końca i dzięki bramce Cezarego Kucharskiego w 93. minucie wygrali 2-0 i awansowali dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. To do dziś jedyny raz, gdy warszawski zespół odrobił w pucharach dwubramkową stratę z pierwszego spotkania.

Bukmacherzy ostrożni, ale…


Według bukmacherów Fortuny, kurs na zwycięstwo Legii w rewanżu wynosi 1.65, natomiast na wygraną AEK – 4.70. Jednak już handicap „0-2” (czyli dogrywka po 3-0 lub awans po wyższej wygranej) jest wyceniany na 5.40.

Typy na dokładny wynik po 90 minutach robią wrażenie:
3-0 – kurs 13
4-0 – kurs 26

Misja (prawie) niemożliwa

Statystyki są bezlitosne – Legia jeszcze nigdy nie odrobiła trzech goli straty w Europie. Ale piłka nożna zna wiele przypadków, gdy „niemożliwe” stawało się faktem. Wszyscy liczymy na to, że w czwartek historia zostanie napisana na nowo.

fot. Fortuna

Artykuł zawiera linki afiliacyjne do naszego partnera - Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. To legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.