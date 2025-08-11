Podwójna eksplozja radości, czyli doping na meczu Legia - GKS [VIDEO]
Woytek, źródło: Legionisci.com
Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas domowego meczu z GKS-em Katowice, który legioniści wygrali 3-1 po dwóch bramkach w doliczonym czasie gry. Radość na trybunach była ogromna!
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice - Mishka / 73 zdjęcia
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice - Piotr Galas / 151 zdjęć
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice - Kamil Marciniak / 86 zdjęć
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice - Maciek Gronau / 131 zdjęć
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice - Michał Wyszyński / 77 zdjęć