PamiętaMY

Legioniści zapalili znicze w 88. rocznicę Operacji polskiej NKWD

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r. 22:15 OFMC, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj mija 88 rocznica rozpoczęcia "Operacji polskiej NKWD", będącej wyrachowanym, bezlitosnym ludobójstwem, wymierzonym w Polaków zamieszkujących ziemie, które po I Wojnie Światowej pozostały w posiadaniu Rosji, występującej pod oficjalną nazwą Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Nasi Rodacy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Pamiętając o tej niewyobrażalnej, komunistycznej, rosyjskiej zbrodni delegacja kibiców Legii Warszawa zapaliła okolicznościowe znicze przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na warszawskim Muranowie.



11 sierpnia 1937 roku w sowieckiej Rosji, w trakcie apogeum epoki Wielkiego Terroru, został wydany słynny rozkaz 00485 wymierzony w Polaków, którzy po wyznaczeniu granicy polsko-sowieckiej w latach 1921-1922 pozostali na tak zwanych dalszych Kresach Rzeczypospolitej, poza ówczesnymi granicami II RP. Dotyczył on również skupisk Polaków mieszkających w najważniejszych rosyjskich miastach, w których nasi rodacy znaleźli się w czasach carskich na fali emigracji zarobkowej.



Niewielu z nas dzisiaj pamięta, że w samym Petersburgu po roku 1918 żyło 100 tys. Polaków. Pod urojonym zarzutem współpracy z polskim podziemiem wojskowym, co najmniej połowa z nich została poddana brutalnym represjom, z czego 30 tys. zostało zamordowanych i wrzuconych do dołów śmierci na petersburskim (a wtedy leningradzkim) Lewaszowie. Dzisiaj znajduje się tam cmentarz. Niedawno z kwatery polskiej Rosjanie usunęli, ufundowany przez wciąż tam żyjących Polaków, imponujący monument, upamiętniający Ofiary Operacji Polskiej NKWD. Oficjalnie nie wiadomo kiedy to się stało, kto tego dokonał, ani gdzie się on w chwili obecnej znajduje.



Na naszych Kresach, pozostałych po stronie ZSRS, sowiecki terror szalał w rejonach Winnicy, Żytomierza, Płoskirowa, Kamieńca Podolskiego, Mińska. To wtedy właśnie przestali istnieć, tak pięknie rozsławieni przez Floriana Czernyszewicza, Nadberezyńcy. Ogólnie represje dotknęły blisko 140 tys. osób, z czego minimum 111 tys. zostało zamordowanych strzałem w tył głowy. Ci, którzy przeżyli zazwyczaj byli deportowani do Kazachstanu i na Syberię. Później wywózki dotknęły kolejnych. Ze swoich rdzennych miejsc zamieszkania wyrzucono w sumie około 100 tys. osób. Zajmujący się przedmiotową tematyką prof. Grzegorz Hryciuk z Uniwersytetu Wrocławskiego nazwał Operację Polską NKWD "pięciokrotnym Katyniem". O dziwo, ten rosyjski, ludobójczy mord na Polakach w naszej polityce historycznej traktowany jest marginalnie. Nie jest godnie upamiętniany, nie wybrzmiewa też zbyt głośno w mediach. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy. Z uwagi na powyższe apelujemy o ustanowienie w dniu 11 sierpnia Narodowego Dnia Pamięci o Polakach Ofiarach Ludobójstwa oraz Męczennikach "Operacji Polskiej" NKWD, przeprowadzonej w Sowieckiej Rosji w 1937 roku.



OFMC







