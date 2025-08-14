Legia 2-1 AEK
Żarło, żarło i zdechło. Koniec marzeń o Lidze Europy
Choć pierwsza połowa napawała optymizmem, Legii Warszawa nie udało się odrobić strat z pierwszego meczu i mimo zwycięstwa w rewanżowym spotkaniu 2:1, odpadła w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy z cypryjskim AEK Larnaka. Legioniści od początku spotkania walczyli ile sił, szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie po golach Jean-Pierre’a Nsame i Milety Rajovicia, lecz – podobnie jak na Cyprze – zdecydowanie zabrakło im argumentów w drugiej części gry, która była znacznie słabsza w wykonaniu „Wojskowych”. Podopiecznym trenera Edwarda Iordănescu pozostała więc już tylko walka o fazę ligową Ligi Konferencji.
Trener Edward Iordănescu wyborem pierwszej "jedenastki" postawił wszystko na jedną kartę. Rumuński szkoleniowiec całkowicie zmienił ustawienie drużyny, posyłając do boju trzech stoperów i dwóch napastników. Równie eksperymentalny był skład środka pola, gdzie – przez liczne osłabienia – wybór padł na Ryoyę Morishitę oraz Wahana Biczachczjana.
Choć można było sądzić, że goście przyjadą do Warszawy tylko bronić dobrego wyniku z Larnaki, rozpoczęli ten mecz agresywnie i ofensywnie. Legioniści jednak od pierwszych minut chcieli pokazać wielki charakter i wolę walki, szybko przejmując inicjatywę. W 10. minucie wysokie dośrodkowanie na dalszy słupek posłał Ruben Vinagre, piłkę głową zgrał Paweł Wszołek, dogrywając do kompletnie niepilnowanego Jean-Pierre’a Nsame, lecz napastnik źle trafił w futbolówkę i fatalnie spudłował. Nie minęła jednak minuta i legioniści wyszli na prowadzenie. Świetnym prostopadłym podaniem na prawej flance obsłużony został Wszołek. Choć długo zwlekał z podaniem, w końcu idealnie dograł do Nsame, a Kameruńczyk błyskawicznie naprawił swój wcześniejszy błąd.
W 16. minucie przy Łazienkowskiej nastąpiło istne szaleństwo. Legioniści wywalczyli rzut rożny i choć początkowo nie udało im się zagrozić po stałym fragmencie, piłka wróciła na prawą stronę do Wahana Biczachczjana. Ormianin idealnie dośrodkował na głowę niepilnowanego Milety Rajovicia, a Duńczyk pewnym strzałem podwyższył prowadzenie, wlewając jeszcze więcej nadziei na odwrócenie losów dwumeczu. "Wojskowi" nie chcieli spoczywać na laurach. W 21. minucie do kolejnej okazji doszedł Nsame. Napastnik został obsłużony podaniem na 14. metrze od Ryoyi Morishity, który przyspieszył akcję lewą stroną. Kameruńczyk opanował piłkę i uderzył nisko przy słupku, lecz świetną interwencją popisał się Zlatan Alomerović.
Po tym fragmencie początkowy tumult i emocje nieco opadły. Goście zaczęli coraz częściej dochodzić do głosu, a warszawiacy grali pewnie w obronie, szczelnie broniąc własnego pola karnego. W 43. minucie legioniści w końcu znów zagrozili. Idealne wybicie na lewą flankę do Vinagre wykonał Kacper Tobiasz. Portugalczyk bez zbędnego kombinowania zgrał piłkę z pierwszej do osamotnionego w polu karnym Rajovicia, lecz Duńczyk w sytuacji sam na sam posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Zgodnie z piłkarskim powiedzeniem „niewykorzystane sytuacje się mszczą” – chwilę później do siatki Legii trafili goście. Ze skraju pola karnego uderzył Karol Angielski, a piłka odbiła się jeszcze od interweniującego Jana Ziółkowskiego i kompletnie zmyliła Tobiasza. Radość Cypryjczyków nie trwała jednak długo – Angielski pomagał sobie ręką przy przyjęciu, więc gol po wideo weryfikacji został anulowany. Choć wydawało się, że do przerwy nic już się nie wydarzy, w doliczonym czasie gry ponownie zaatakowali goście. Po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu karnym piłka odbiła się od Đorđe Ivanovicia i zmierzała do siatki, lecz praktycznie z linii bramkowej zdołał wybić ją Wszołek.
Na drugą część oba zespoły wyszły bez zmian. AEK ponownie chciał zaskoczyć od początku. W 47. minucie dośrodkowanie z lewej strony posłał Ángel García, a Ivanović uderzył głową, lecz wysoko nad poprzeczką. Cypryjczycy próbowali pójść za ciosem i w końcu zadali decydujący cios. Ivanović wygrał przebitkę w środku pola z Vinagre, po indywidualnym rajdzie zszedł na lewą nogę i huknął ze skraju pola karnego w kierunku dalszego słupka. Strzał był na tyle precyzyjny, że Tobiasz nie miał szans na skuteczną interwencję. Zamroczeni legioniści długo nie mogli się pozbierać, a dodatkowo zaczęli popełniać proste błędy.
W 57. minucie prostopadłe podanie w pole karne otrzymał Jeremie Gnali, ale w ostatniej chwili skutecznie zablokował go Wszołek. Legia odpowiedziała dwie minuty później – wyżej wyszedł Ziółkowski, obrońca zacentrował na głowę Rajovicia, lecz Duńczyk uderzył bardzo niecelnie. Chwilę później Rajović miał kolejną okazję – świetną górną piłkę posłał Vinagre, Duńczyk dobrze skontrował futbolówkę, ale chybił minimalnie obok słupka.
Gospodarzom z biegiem czasu coraz bardziej brakowało pomysłu na grę, a nadzieje malały z każdą minutą. Nieco odżyły w 72. minucie, gdy Rafał Augustyniak wygrał przebitkę w środku pola z Gnali. Cypryjczyk ratował się faulem, za co obejrzał drugą żółtą kartkę. Dwie minuty później fatalny błąd popełnił Artur Jędrzejczyk, który stracił piłkę na własnej połowie na rzecz Enzo Cabrery. Napastnik popędził sam na sam z Tobiaszem, miał mnóstwo miejsca, lecz golkiper Legii skrócił mu kąt i fenomenalnie wyczuł intencje, ratując zespół przed stratą drugiego gola.
Podopieczni Iordănescu kompletnie nie potrafili wykorzystać przewagi i dopiero w 83. minucie wypracowali kolejną groźną okazję. Do dośrodkowania z lewej strony od Migouela Alfareli najwyżej wyskoczył Nsame, ale jego strzał głową tylko otarł się o górną siatkę. W 89. minucie kolejny fatalny błąd na własnej połowie popełnił Arkadiusz Reca, który podał piłkę wprost pod nogi Cabrery. Ten, widząc wysoko wysuniętego Tobiasza, spróbował lobem z ok. 40. metra, ale posłał futbolówkę w trybuny. Legioniści do końca nie potrafili już przełamać szczelnej defensywy zespołu z Larnaki.
Mimo wielkich nadziei po pierwszej połowie, ostateczne zwycięstwo było tylko pocieszeniem na zakończenie przygody z Ligą Europy.
3. runda eliminacyjna
#AEKLEG
23673
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
14.08.2025
21:00
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Andris Treimanis (Łotwa)
Asystent: Haralds Gudermanis (Łotwa)
Asystent: Aleksejs Spasennikovs (Łotwa)
Techniczny: Aleksandrs Golubevs (Łotwa)
VAR: Kristaps Ratnieks (Łotwa)
AVAR: Vitālijs Spasjoņņikovs (Łotwa)
Temperatura 30°C
Ciśnienie 1021 hPa
Wilgotność 35%
Balonik pękł, ligowy średniak znów wyjaśniony przez Cypryjczyków. Zespół na farcie wywiózł 3pkt z Kielc, wygrana w Poznaniu to był oddany mecz przez Lecha za 3pkt pod koniec zeszłego sezonu w Warszawie, które dały mistrzostwo, a z Rumuna zrobili Mourinho, bo mniej nawija makaron na uszy niż Feio i zaczął strzelać Nsame. To jak nie chciało się składom do koszulek grać przeciwko Arce i GKSowi (też na farcie) aż nadto widoczna, a po GKSie wypowiedzi pod publiczkę, że Legia walczy do końca hahaha (a wcześniej 3/4 spacerowało w meczu).
Dajcie se spokój i nie róbcie Bogów ze skórokopów. 💩
Pierwsza polowa na plus ponad oczekiwania. Bardzo dobry pomysł Trenera - gra dwoma napastnikami. W drugiej połowie niestety Pan Trener pokazał, że chyba jeszcze nie zna drużyny . Kolejny raz błąd zmiany Alfarella za Rajovica - to zaburzyło dotychczasową dobrą koncepcję, znacznie zmniejszyło zagrożenie pod bramką AEK. Druga niezrozumiała zmiana - zdjęcie dwóch pomocników Morishita i Bitschachain. Ani Urbanski , ani Stojanowić to nie są zawodnicy kreujący grę. Zabrakło rozgrania, coi widoczne było w grze w pozrewadze. Niestety tak to się musiało skonczyć. Warto wyciągać wnioski
Cypryjczycy podpuścili naszych i na boisku i na trybunach w I połowie, nasi uwierzyli, że mogą awansować, a tymczasem w przerwie trener AEK uznał, że koniec żartów, no i skończyło się jak skończyło, czyli tradycyjnie: LE nie dla Legii. Taktycznie w II połowie trener AEK zmiażdżył Iordanescu. Nasi nawet grając jednego więcej nie byli w stanie cokolwiek wskórać. Wszak Cypryjczycy to nie zbieranina wynalazków z GKS Katowice. Tobiasz tradycyjnie: gdy piłka nie leci w niego, to gol.
Zmiana Rajovića na Alfarelę to sabotaż ,pomimo tego ,że ten pierwszy zmarnował "setkę ",ale po jego zejściu nic praktycznie się nie działo w ataku .I jeszcze Tobiasz uratował tyłek Jędzy ,dwa mecze z rzędu to dla niego za dużo .Szkurin,Urbański dno 😜😜
W L jest dużo piłkarzy średniej jakości, Reca, Alfarela, Shkurin, Stojanovic, jak do tego dodamy słabego Jędrzejczyka, który co mecz notuje kardynalne straty , Wszołka, ktory ma koncentrację i siły na 1 połowę, straty Ziółkowskiego plus Rajovica który musi mieć 5 sytuacji 100% aby strzelić 1 bramkę to mamy odpowiedź dlaczego Legia nie wyeliminowała słabej Larnaki, niestety z pustego i Salomon nie naleje...
jezdzili na du...ch do końca , walczyli, nie pykło . Trudno zdarza sie, to można wybaczyć. Lecimy dalej :)
Halo Kumaci. Szczęsny NIE NADAJE SIĘ do prowadzenia dopingu. Chodzę na Legię od 20 lat i takiej padaki nie widziałem już bardzo dawno. Mógł powiedzieć wszystko przed TAKIM meczem, wszystko - i wybrał temat policji. Absolutnie zero motywacji w stronę kibiców. Pozdrawianie zgód w 88 minucie. Wszyscy trzeźwi na trybunie łapali się za głowę. Staruch jest w tym dobry nie dlatego, że umie się wydrzeć, ale że ma charyzmę i wyczucie. Opamiętajcie się, bo działacie na szkodę Żylety. Potencjał był naprawdę olbrzymi i tym razem zdecydowanie trybuny nie poniosły zawodników do gry.
Tak drewnianej Legii nie było odkąd pamiętam... czyli od '90... Technicznie fatalni, tak bardzo, że oczy bolały. Już z Ostrawą grali słabo ale skoro awansowali to większości się podobało.
Redakcjo, POPROSZĘ ZNOWU O ANKIETĘ pt: Jak oceniasz trenera Iordanescu. Po 6 meczach wyskoczyliscie z czymś takim, czemu znowu nie zrobić z siebie amatorów?
Kurdę, dobrze że kupujemy 2 defensywnych pomocników, bo zbyt wielu już mamy zwinnych kreatywnych graczy z przodu, za łatwo stwarzamy sobie sytuacje, więc teraz tylko defensywę budować.
Liga Cypru mocna, Pafos w Play off ligi mistrzów a Larnaka eliminuję kolejno Partizan, Celje i Legie..... a my nawet jako ekstraklasa znowu tej ligi Europy chociaż mieć nie będziemy, bo wątpię aby amica dała rade z Genk. Druga połowa Legii fatalna!!!!!
Wypompowali się w pierwsze 30 minut meczu później znowu myślałem że Legia gra na Cyprze w drugiej połowie.
Jeśli w naszym klubie zatrudnia się tak słabych piłkarzy jak Alfarela czy Reca to trudno wymagać sukcesów...!!!
Cała mentalność polskich grajków. Wygrywają 2-0 i osiadli na laurach "mamy dużo czasu". Zamiast cisnąć ile fabryka dała to nie bo mamy czas. Nic nowego w ich wykonaniu. To samo rok do roku. Ściągnięcie Rajovicia i wprowadzenie Afarelli to jakaś pomyłka.
Mogą się skupić na walce o utrzymanie w eklapie. Koniec pucharów w sierpniu, standard.
Pierwsze 45 minut fantastyczne w wykonaniu Legii.2 szybko strzelone bramki i kilka oklazji na podwyższenie rezultatu.Wydawało się,że w drugą połowę Legia wejdzie z takim samym animuszem,tymczasem zobaczyliśmy całkowicie odmieniony niestety in minus zespół.Tragiczna wręcz druga połowa.Tempo gry,dokładność,pomysłowość zupełnie gdzieś przepadły a pojawiły się fatalne straty jak ta Vinagre,po której AEK zdobył gola.Nie wiem co się stało z Legią w drugiej połowie.Zmiany niestety też w niczym nie pomogły,a wręcz osłabiły zespół.Po pierwszej połowie wydawało się,że Legia ma wszystko pod kontrolą i w swoich rękach...Szkoda tak wyśmienitej szansy bo AEK,który w zasadzie w pierwszych 45 minutach nie istniał,strzelił gola z niczego i przy katastrofalnej grze Legii było już po zawodach.
Bardzo przaśnie... Bez pomysłu... 2 lekko szczęśliwe bramki, potem długo, długo nic, nawet w 10 nie potrafili oddać celnego strzału. Technicznie Legia jest tak drewniana, że nie da się tego oglądać. Nsame to z lekka ociosany kołek, któremu nieociosane kołki próbują podać piłkę. Nie ma nikogo technicznie zbliżonego choćby do poziomu przeciętnej drużyny z Ligi Europejskiej. Tego się k.wa nie da oglądać.
Każdy strzał obok Tobiasza, a nie w niego , to gol. Kupcie kurna bramkarza bo od 2 lat mamy ręcznik. Prezes debil.😡
Gratulacje , przegrać z klubem co ma 5 razy mniejszy budżet brawoooo Legia... Już widzę super transfery Reca... Szkurin to jakieś gamonie... w bramce jak zawsze ręcznik... Trzeba było brać Hagiego to miałby kto w środu grac to wzieli Stolcovicia co nic nie umie.... masakra Alfarela to niech wraca na te Korsyke już....
Panie odejdź już z tego klubu naprawdę mówię to jako kibic z lat 90 ja naprawdę mam pana serdecznie dość i nie chodzi tu o ten mecz dzisiejszy ale o pana myślenie nie zna się pan na piłce naprawdę kup se np Mc Donalda i tam se zarządzaj i weź pan Kabaret transferowy ze Sąbą i naprawdę odejdź pan w cholerę czas już pana się skończył tutaj
Skoro nastawiamy się na wrzutki w pole karne to jaki sens jest ściąganie Rajovicia ?? Wprowadzenie Shkurina jest osłabieniem drużyny a nie jej wzmocnieniem ,i może w końcu to któryś w tej Legii zrozumie. Gość narobił mnóstwo syfu jak wszedł na boisko. Brak Kapuatki, Elitima widać jest gołym okiem. Alfarela również bardzo zła zmiana. Na naszą ligę wystarcza ale gdzie do Europy 😃
@Korda: dokładnie
nieudacznicy. Wstyd. Uczcie się gry od Rakowa ....odpadli z aek Larnaka z Cypru.....kurna mać. Prezes won idioto .🤬
Takiej bandy udawaczy, leżaków i płaczków jak cypryjczycy to dawno nie widziałem. Jeszcze zabrakło turlania się a'la Neymar.💩
Znowu kompromitacja piłkarsko...
To było do przewidzenia po 45min,
że jeżeli Legia zagrała pierwszą połowę jak zawodowcy to drugą zagraja jak amatorzy...
żarło żarło i zdechło⚽️
Dobrze zaczęli. Czym dłużej trwał mecz tym było tylko gorzej. Gdy graliśmy w przewadze jednego zawodnika zero pomysłu na grę. Same wrzutki na aferę do nikogo. Do tego kilka głupich niewymuszonych strat . Kilka podań zupełnie do nikogo i to w momencie gdy przeciwnik nawet nas nie atakował.
Jak to było?
Presja ma sens😂😂😂
Biczachcjan, Wszołek i Nsame grali. We 3, wspomagani przez Augustyniaka się meczu nie wygrywa. Rajovica można oddać na zasadach rękojmi ? Morishita przespał mecz . Ruben same kiwki i straty. Zioło chyba też myślami jest gdzie indziej, ale przy takiej grze, to musi zapomnieć . Stojanović i Reca zagubieni we mgle. I se pograliśmy
serio graliśmy 30 minut w przewadze a nie potrafili strzelić gole. Teraz o LKE będzie ciężko z Serbami czy szkotami
@LegiaToJePotega: 18 minut w przewadze
😊 2 plusy. Kasa za zwycięstwo i pkt do rankingu. Pierwszy kwadrans bajka. Później było już coraz gorzej.
Ps. Pod koniec transmisji mina loczka bezcenna. Szkoda ale dzięki za próbę....
Prze całą drugą połowę, w większości w przewadze, nie umieć oddać celnego strzału - tragedia. Kończyc te puchary bo pasmo wstydu nie ma końca
Reca póki co słaby jak polsilver. Co wchodzi to gra dramat.
Szkurin, Alfarela, Reca o tym Spier.. liciu nie wspomne dramat.... koncertowo zwalony mecz... po 20 mintach Larnaka nie wiedziała co sie dzieje zamiast docisnąć to się pykanie piłeczka zaczęło...WSTYD przegraliśmy z odpadami z Polskiej E-klapy Angielskim i Alomeroviciem plus zbieranina emerytów z Hiszpanii. Poziom Legii w tym sezonie to dramat. Tyle grac w przewadze i nawet nie umieć pressingu założyc... masakra. Obojętnie z kim czy z Serbami czy ze Szkotami jestesmy bez szans...
Moje zdanie jest następujące: błąd trenera w meczu na cyprze. Chciał all in przy 2-1 a dostał 4-1 dziś by ten mecz wyglądał inaczej. Autobus nie dojechał do bramki. Niestety dziś chłopaki zrobili co mogli brakło sił znowu.... szkoda ale głowa do góry! Gramy dalej!
15 dobrych minut...i tyle
No cóż gówniana legia, gówniany trener, gówniany prezes i mamy co mamy czyli gówno!
Bardzo słaba końcówka. Gramy w przewadze i nie potrafimy zepchnąć tak słabej drużyny do obrony. W końcówce zamiast walczyć do końca to dajemy się wciągnąć w jakieś przepychanki i pozwalamy grać na czas. Odpadamy z naprawdę słabym zespołem. 👎
Te nowe transfery Rajovic, Stojanovic, Reca to porażka. Odejdzie Ziółkowski odszedł Oyadele i mamy gorszy skład niż rok temu. Na szczęście trener lepszy, bo przy Fejo byłoby gorzej. Natomiast dzisiaj widać że ławki nie mamy. Lepiej było nie zmieniać składu.
Kolejny raz zawala Vinagre... Już taką stratę widzieliśmy co najmniej dwa razy...
@Oro: dokładnie !!! Zwalnia akcje bez powodu. Idzie kontra a ten zawija do tyłu.
Wywalić Alfarele do rezerw!
No niestety,awansowali lepsi.
