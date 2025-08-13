Poważny uraz Goncalvesa

Wielkie problemy Legii w środku pola przed arcyważnym meczem

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 17:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed rewanżowym meczem 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy trener Edward Iordanescu stoi przed prawdziwym kadrowym koszmarem. W czwartek na boisku zabraknie aż trzech kluczowych środkowych pomocników, którzy od początku sezonu byli filarami wyjściowej jedenastki. Rumuński szkoleniowiec będzie zmuszony do poważnych roszad w arcyważnym starciu z AEK Larnaka.









Pierwszy cios to brak Bartosza Kapustki. W pierwszym meczu na Cyprze doświadczony pomocnik w kilka minut obejrzał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną i teraz musi pauzować.



W trzech ostatnich spotkaniach zabrakło w kadrze Juergena Elitima. Kolumbijczyk w połowie rewanżu z Banikiem Ostrawa doznał urazu i od tamtej pory przechodził rehabilitację. W środę wziął udział w treningu, więc jest coraz bliżej powrotu, ale nie jest na sto procent gotowy do gry od pierwszej minuty.



Trzeci, najświeższy problem to kontuzja Claude’a Goncalvesa. W 69. minucie spotkania z GKS-em Katowice Portugalczyk niefortunnie skręcił prawą kostkę i nie był w stanie samodzielnie opuścić boiska. Pierwsze diagnozy są bezlitosne — przerwa może potrwać nawet dwa lub trzy miesiące!





SONDA Czy Legia wyeliminuje AEK Larnaka? tak nie





W efekcie w środku pola Legii zostało zaledwie czterech zdrowych zawodników: ofensywni Ryoya Morishita i Wojciech Urbański oraz defensywni Rafał Augustyniak i Marco Burch.



Zadanie „Wojskowych” w rewanżu jest i tak piekielnie trudne — trzeba odrobić trzy bramki straty z pierwszego meczu, aby doprowadzić do dogrywki. Niewykluczone, że Iordanescu rozważy zmianę ustawienia, choć jak dotąd konsekwentnie trzyma się systemu 4-3-3. Opcje widzimy trzy:

- wystawić dwóch dostępnych ofensywnych pomocników;

- zagrać z dwoma defensywnymi pomocnikami (Augustyniak i Burch)

- pójść va banque i wystawić duet napastników (Nsame + Rajović/Szkurin).



Jaki skład typujecie? Ustawiajcie swoje jedenastki na 11.legionisci.com i wklejajcie w komentarzach!

Jak to działa? Wchodzisz na 11.legionisci.com, wybierasz ustawienie lub ręcznie rozstawiasz piłkarzy, możesz też podmieniać nazwiska. Gotowy skład zapisujesz jako PNG, a wygenerowany link wklejasz pod newsem – grafika pokaże się automatycznie.



Mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa – AEK Larnaka odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00.

