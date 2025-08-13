fot. Legionisci.com
Poważny uraz Goncalvesa

Wielkie problemy Legii w środku pola przed arcyważnym meczem

Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed rewanżowym meczem 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy trener Edward Iordanescu stoi przed prawdziwym kadrowym koszmarem. W czwartek na boisku zabraknie aż trzech kluczowych środkowych pomocników, którzy od początku sezonu byli filarami wyjściowej jedenastki. Rumuński szkoleniowiec będzie zmuszony do poważnych roszad w arcyważnym starciu z AEK Larnaka.



Pierwszy cios to brak Bartosza Kapustki. W pierwszym meczu na Cyprze doświadczony pomocnik w kilka minut obejrzał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną i teraz musi pauzować.

W trzech ostatnich spotkaniach zabrakło w kadrze Juergena Elitima. Kolumbijczyk w połowie rewanżu z Banikiem Ostrawa doznał urazu i od tamtej pory przechodził rehabilitację. W środę wziął udział w treningu, więc jest coraz bliżej powrotu, ale nie jest na sto procent gotowy do gry od pierwszej minuty.

Trzeci, najświeższy problem to kontuzja Claude’a Goncalvesa. W 69. minucie spotkania z GKS-em Katowice Portugalczyk niefortunnie skręcił prawą kostkę i nie był w stanie samodzielnie opuścić boiska. Pierwsze diagnozy są bezlitosne — przerwa może potrwać nawet dwa lub trzy miesiące!

SONDACzy Legia wyeliminuje AEK Larnaka?



W efekcie w środku pola Legii zostało zaledwie czterech zdrowych zawodników: ofensywni Ryoya Morishita i Wojciech Urbański oraz defensywni Rafał Augustyniak i Marco Burch.

Zadanie „Wojskowych” w rewanżu jest i tak piekielnie trudne — trzeba odrobić trzy bramki straty z pierwszego meczu, aby doprowadzić do dogrywki. Niewykluczone, że Iordanescu rozważy zmianę ustawienia, choć jak dotąd konsekwentnie trzyma się systemu 4-3-3. Opcje widzimy trzy:
- wystawić dwóch dostępnych ofensywnych pomocników;
- zagrać z dwoma defensywnymi pomocnikami (Augustyniak i Burch)
- pójść va banque i wystawić duet napastników (Nsame + Rajović/Szkurin).

Jaki skład typujecie? Ustawiajcie swoje jedenastki na 11.legionisci.com i wklejajcie w komentarzach!
Jak to działa? Wchodzisz na 11.legionisci.com, wybierasz ustawienie lub ręcznie rozstawiasz piłkarzy, możesz też podmieniać nazwiska. Gotowy skład zapisujesz jako PNG, a wygenerowany link wklejasz pod newsem – grafika pokaże się automatycznie.

Mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa – AEK Larnaka odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00.


Komentarze (3)

e(L)zone - 50 minut temu, *.interkam.pl

Nie ma problemu! W środku zagra Burch,Augustyniak i Mozie.💪😂Klakierzy pełni wiary.😂

13 - 53 minuty temu, *.110.180

ale pi..a. dobrze że sprzedali Lalalele.

Dino78 - 53 minuty temu, *.play.pl

