fot. Mishka / Legionisci.com
Trening w LTC

Z AEK bez Goncalvesa. Powrót Elitima

Woytek, źródło: Legionisci.com

O godz. 12:00 w Legia Training Center zespół Legii rozpoczął ostatni trening przed rewanżowym meczem z AEK-iem Larnaka. W zajęciach nie wziął udziału Claude Goncalves, który doznał kontuzji podczas niedzielnego meczu z GKS-em Katowice. Uraz najprawdopodobniej wykluczy go na kilka tygodni. Dobrą wiadomością jest to, że do treningów wrócił natomiast Juergen Elitim.



W środowych zajęciach udział wzięło łącznie 24 zawodników. Do kadry po jednomeczowej nieobecności spowodowanej narodzinami syna wraca Mileta Rajović. Na boisku zabrakło natomiast Kacpra Chodyny i Bartosza Kapustki. Ten pierwszy jest kontuzjowany, a drugi nie zagra w czwartek z powodu czerwonej kartki, jaką obejrzał tydzień temu na Cyprze.

Pierwszy kwadrans treningu pierwszego zespołu był otwarty dla mediów. W tym czasie zawodnicy rozgrzewali się, grali w „dziadka”, a czterech bramkarzy intensywnie pracowało pod czujnym okiem Arkadiusza Malarza.

Mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa - AEK Larnaka odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Cały czas można kupować bilety na to spotkanie - bilety.legia.com.

Jaka jedenastka wybiegnie na starcie z cypryjskim rywalem? Zachęcamy Was do typowania własnych składów i dzielenia się opiniami!

fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com


Komentarze (15)

Marek z Marek - 44 minuty temu, *.orange.pl

Fajna loszka w białej spódniczce. Kolega pyta o kontakt

odpowiedz
ja - 49 minut temu, *.play-internet.pl

Tobiasz- wszolek,pankov,kapaudi,reca-burch,elitim,vinagre-biczachczian-alfarela-nsame

odpowiedz
L1979 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

AEK to już jest tylko jednostka treningowa, nie ryzykować żadnych kontuzji, nie przyspieszać powrotu żadnego kontuzjowanego piłkarza za wcześnie. Mecze o życie to mecze ze Szkotami (na 80%)....

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@L1979: 👎 Gramy do końca jak zawsze.

odpowiedz
Okęciak - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl

odpowiedz
Błażej - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@Okęciak: Tak, myślę, że właśnie takie ustawienie. Chociaż Vinagre jest koszmarny ostatnio.

odpowiedz
Okęciak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

@Błażej: zgadzam się ale wciąż lepszy od Kuna... nie ma za bardzo pola manewru tutaj.

odpowiedz
kaczka - 2 godziny temu, *.net.pl

odpowiedz
kaczka - 2 godziny temu, *.net.pl

@kaczka: Ten Kapustka to wpadł mi przez upał chyba i myślenie mi odcięło

odpowiedz
Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl

Wole Elitima od Goncalvesa.

odpowiedz
RAF TGK - 2 godziny temu, *.orange.pl

Bramka: Tobiasz
Lewa obrona: Reca
Lewy środek: Kapuadi
Prawy środek: Ziólkowski
Prawa obrona: Stojanovic
Defensywny pomocnik: Burch albo Augustyniak
Lewe skrzydło: Vinagre
Lewy środek: Alfarela
Prawy środek: Biczachczjan
Prawe skrzydło: Wszołek
Atak: Nsame

Inaczej tego się nie da poukładać. K....a gdzie są ofensywnie grający rozgrywający, ja się pytam.

odpowiedz
RAF TGK - 2 godziny temu, *.orange.pl

@RAF TGK: PS. no chyba, że Goncalves będzie gotowy to z samurajem na środek, sam już nie wiem.

odpowiedz
RAF TGK - 2 godziny temu, *.orange.pl

@RAF TGK: Znaczy Elitim oczywiście :)

odpowiedz
Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

Nie ma co panikować. Na koniec października już będzie trenował. W listopadzie będzie wchodził na końcówki. W grudniu na ostatnie dwie kolejki będzie gotowy na pierwszy skład.
A na zgrupowaniu przed rundą wiosenną znowu się połamie więc można śmiało szukać kogoś na jego miejsce. Chyba, że w klubie uznają, że lepiej mieć braki w środku pola.

odpowiedz
PePe - 2 godziny temu, *.jmdi.pl

@Darek: no comment

odpowiedz
