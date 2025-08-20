Raport kartkowy przed meczem z Hibernian FC
Mishka, źródło: Legionisci.com
Żaden z zawodników Legii nie będzie pauzował w meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz i Ruben Vinagre.
Pauza następuje po 3 napomnieniach.
Żółte kartki legionistów w LE:
2 - Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre
1 - Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski
Czerwone kartki:
1 - Bartosz Kapustka
2 żółte kartki ma na swoim koncie także trener Edward Iordanescu.