Raport kartkowy przed meczem z Hibernian FC

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Żaden z zawodników Legii nie będzie pauzował w meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz i Ruben Vinagre.









Pauza następuje po 3 napomnieniach.



Żółte kartki legionistów w LE:

2 - Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre

1 - Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski



Czerwone kartki:

1 - Bartosz Kapustka



2 żółte kartki ma na swoim koncie także trener Edward Iordanescu.

