Wahan Biczachczjan - fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Raport kartkowy przed meczem z Hibernian FC

Mishka, źródło: Legionisci.com

Żaden z zawodników Legii nie będzie pauzował w meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz i Ruben Vinagre.



Pauza następuje po 3 napomnieniach.

Żółte kartki legionistów w LE:
2 - Rafał Augustyniak, Wahan Biczachczjan, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre
1 - Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski

Czerwone kartki:
1 - Bartosz Kapustka

2 żółte kartki ma na swoim koncie także trener Edward Iordanescu.


Komentarze (2)

zkr - 21 minut temu, *.play.pl

A czy przypadkiem Kapustka nie dostał z AEK 2 żółtych i w konsekwencji czerwonej, ale pauzował za 3 żółte?

Redakcja Legionisci.com - 11 minut temu, *.Legionisci.com

@zkr: Dostał 2 żółte, które złożyły się na 1 czerwoną, więc nie są uwzględniane w zestawieniu żółtych kartek. Pauzował za czerwoną kartkę.

