Rezerwy

III liga: GKS Bełchatów 0-3 Legia II Warszawa

W meczu 4. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z GKS-em Bełchatów 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 27 sierpnia o godz. 17 z KS Wasilków.



III liga: GKS Bełchatów 0-3 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 45' Mateusz Możdżeń (k)
0-2 - 74 Przemysław Mizera
0-3 - 79' Samuel Sarudi

GKS (skład wyjściowy): 1. Kucharski, 27. Bogacz, 19. Bartosiński, 4. Lipp, 18. Sarnik, 33. Wysiński, 10. Ricardo, 2. Szymorek, 24. Kasprzycki, 17. Napołow, 30. Wroński

Legia II (skład wyjściowy): 1. Banasik, 18. White, 5. Boczoń, 4. Mesjasz, 3. Karolak, 24. Mozie, 14. Możdżeń, 27. Urbański, 25. Żewłakow, 9. Mizera, 7. Pchełka

Tabela, wyniki i terminarz III ligi


tagi:
