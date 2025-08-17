Kadra Legii na dwumecz z Hibernian FC

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 13:26 Woytek

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 21:00 w Edynburgu, natomiast rewanż 28 sierpnia o godzinie 21:00 w Warszawie. W porównaniu z 3. rundą z kadry ubył kontuzjowany Claude Goncalves, a w jego miejsce zgłoszony został Damian Szymański.









KALENDARZ MECZÓW LEGII



Kadra Legii na dwumecz ze Szkotami:



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (10)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

13. Arkadiusz Reca (30 l.)

30. Petar Stojanović (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)

24. Jan Ziółkowski (20 l.) *



Pomocnicy: (10)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (26 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

22. Juergen Elitim (26 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

25. Ryōya Morishita (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

44. Damian Szymański (30 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.) *

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



Napastnicy: (4)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

18. Jean-Pierre Nsame (32 l.)

26. Mileta Rajović (26 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)



* - Lista B



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na Liście A może zostać zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników.

Wśród nich musi być minimum 8 zawodników "locally trained".

W tej ósemce może być maksymalnie 4 "association-trained players", pozostali muszą być "club-trained".

"Club-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) był zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).

"Association-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem) lub klubach należących do tej samej federacji, co obecny klub (np. innych polskich klubach).

Jeśli klub nie ma 8 takich zawodników, to limit 25 graczy na Liście A jest proporcjonalnie zmniejszany (np. jeśli jest 6 lokalnie wyszkolonych graczy, to lista może zawierać tylko 23 zawodników).

Na Liście A musi się znaleźć co najmniej dwóch bramkarzy.

W sumie (Listy A i B) musi być co najmniej trzech bramkarzy.



LISTA B:



Nie ma limitu liczby zawodników na Liście B.

Zgłoszenia można dokonywać do godziny 24:00 dnia poprzedzającego mecz.

Na Liście B mogą znaleźć się zawodnicy: urodzeni po 1 stycznia 2004 roku (czyli w sezonie 2025/26 mają maksymalnie 21 lat), którzy od swoich 15. urodzin byli nieprzerwanie zarejestrowani w klubie przez co najmniej 2 lata, lub przez 3 lata z maksymalnie jednorocznym wypożyczeniem do innego klubu z tej samej federacji.



Graniczne daty rejestracji zawodników:

- 1. runda eliminacyjna: do 4 lipca 2025 godz. 23:59

- 2. runda eliminacyjna: do 18 lipca 2025 godz. 23:59

- 3. runda eliminacyjna: do 1 sierpnia 2025 godz. 23:59

- 4. runda eliminacyjna (play-off): do 15 sierpnia 2025 godz. 23:59

- faza ligowa: 2 września 2025 godz. 23:59



