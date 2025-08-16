Pod lupą LL! - Ruben Vinagre

Sobota, 16 sierpnia 2025 r. 12:19 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przystępowała do rewanżowego starcia z AEK Larnaka z trzybramkową stratą po pierwszym meczu. Czwarta runda eliminacji Ligi Europy wydawała się odległą perspektywą, jednak atmosfera stworzona przez kibiców przy Łazienkowskiej oraz szybko zdobyte dwie bramki mogły być kamieniem milowym w drodze do remontady. W związku z brakami kadrowymi w środku pola oraz koniecznością roszad, na lewym wahadle zobaczyliśmy Rubena Vinagre. Sprawdźmy, jak Portugalczyk poradził sobie ustawiony jedno piętro wyżej.



