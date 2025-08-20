Termin meczu z Rakowem
Redakcja, źródło: Legionisci.com
Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy meczów 9. kolejki. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w sobotę, 20 września o godz. 20:15.
Terminy najbliższych meczów Legii:
21.08. (CZ) g. 21:00 Hibernian FC - Legia Warszawa
28.08. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Hibernian FC
31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa
14.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
20.09. (SO) g. 20:15 Raków Częstochowa - Legia Warszawa
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.