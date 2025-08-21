fot. Woytek / Legionisci.com
Hibernian 1-2 Legia

Pierwszy krok do awansu wykonany

Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Hibernian FC 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Dzięki tej wygranej legioniści zrobili pierwszy krok do awansu do fazy ligowej rozgrywek, choć strata bramki w końcowych minutach sprawiła, że sytuacja przed rewanżem nie jest aż tak dobra, jak mogła być.



Gospodarze rozpoczęli spotkanie agresywnie, już w pierwszych dwóch minutach zmuszając Kacpra Tobiasza do dwóch interwencji. Mnożyły się błędy legionistów, szczególnie w formacji defensywnej, co skutkowało groźnymi sytuacjami dla przeciwnika. W 5. minucie zawodnicy Hibernian wykonywali rzut rożny, zakończony niecelnym strzałem. Wznowienie Legii po tym fragmencie od bramki było na tyle złe, że gospodarze przejęli piłkę i oddali kolejne uderzenie. Na szczęście futbolówka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Początkowe minuty były bardzo nerwowe w wykonaniu Legii i konieczne było szybkie uspokojenie gry.

W 9. minucie mogliśmy obserwować pierwszą ofensywną akcję Legii - piłka została zagrana na środek do Wahana Biczachczjana, ten się obrócił i oddał strzał, jednak został zablokowany. 4 minuty później Steve Kapuadi przegrał pojedynek z rywalem, Chris Cadden zbiegł w stronę środka, podał do Kierona Bowiego, który uderzył obok bramki. To była naprawdę groźnie wyglądająca sytuacja. Kolejne minuty przyniosły jednak legionistom trochę oddechu. Tempo gry nieco spadło, a zawodnicy z Warszawy mogli przejść do ataku pozycyjnego i dłużej rozgrywać piłkę.

W 29. minucie Rafał Augustyniak dobrze przedarł się środkiem i uderzył z dystansu. Bramkarz odbił piłkę, ta trafiła jeszcze do Bartosza Kapustki, który dobijał. Legioniści mieli wykonywać rzut rożny, jednak sędzia wstrzymał grę. Sytuacja była analizowana przez VAR. Po dłuższej przerwie arbiter wskazał na jedenasty metr, ponieważ jeden z zawodników gospodarzy zagrał piłkę ręką. Do stojącej futbolówki podszedł Jean-Pierre Nsame i pewnie pokonał bramkarza, dając Legii prowadzenie 1-0. W doliczonym czasie pierwszej połowy napastnik zanotował jeszcze asystę. Posłał świetne podanie górą do stojącego blisko bramki Pawła Wszołka, ten dołożył nogę i podwyższył prowadzenie na 2-0.

Już w 2. minucie po wznowieniu gry gospodarze wykonywali rzut rożny. Stały fragment nie przyniósł im jednak żadnej korzyści, bo dośrodkowanie było zbyt mocne i minęło wszystkich zawodników znajdujących się w polu karnym. Po chwili mieliśmy korner z drugiej strony, tym razem wykonany dużo lepiej, bo zakończony uderzeniem Rockyego Bushiriego ponad bramką. W odpowiedzi rzut rożny mieli legioniści, po którym z dystansu uderzał Biczachczjan. Niestety, trochę się pomylił.

Do głosu ponownie doszli gospodarze, którzy kilkakrotnie zagrozili bramce strzeżonej przez Tobiasza. Na szczęście ich próby były niecelne. W 56. minucie mocno, ale ponad poprzeczką strzelił Josh Mulligan. Legioniści długo nie mogli przenieść gry spod własnej bramki. Dośrodkowanie Nicholasa Caddena, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku, skutecznie wybił golkiper Legii, ale akcja zakończyła się rzutem z autu. Tobiasz próbował łapać piłkę, ta wyśliznęła mu się z rąk, ale tym razem szczęście było po stronie bramkarza Legii, który zdołał ponownie złapać futbolówkę jeszcze przed linią bramkową.

Legioniści starali się uspokoić grę. To się udało, a w 61. minucie doskonałe podanie w pole karne posłał Wszołek. Juergen Elitim wprawdzie nie opanował piłki, ale ta trafiła jeszcze do Bartosza Kapustki, który skierował ją do siatki obok interweniującego Jordana Smitha. Było już 3-0 dla Legii, jednak sędzia VAR dopatrzył się spalonego i gol nie został uznany.

W 71. minucie Jan Ziółkowski uprzedził zawodnika zespołu z Edynburga, uderzając piłkę w stronę Tobiasza. Ten jednak był przygotowany. Po chwili Wszołek wykreował doskonałą sytuację, Biczachczjan miał tylko dołożyć nogę i podwyższyć prowadzenie. Niestety, zrobił to bardzo źle i piłka poszybowała wysoko nad bramką. Po ten sytuacji opuścił boisko, na którym pojawił się Ryoya Morishita.

3 minuty później Nsame wyprzedził obrońcę, znalazł się sam przed bramkarzem, ale źle złożył się do strzału i zamiast mocno uderzyć piłkę w stronę bramki, tylko lekko ją musnął. Niewiele brakowało, by chwilę później bramkę kontaktową zdobyli gospodarze. Tobiasz wyszedł nieco z bramki, nie przechwycił futbolówki zagranej w poprzek, ale na szczęście sytuację uratował Ziółkowski.

W 78. minucie Mileta Rajović zmienił Nsame, ale to nie on miał kolejną okazję do podwyższenia wyniku. Po składnej akcji do uderzenia doszedł Kapustka, jednak przestrzelił. Gospodarze nie poddawali się do końca, Cadden dobrze zagrał przed bramkę Tobiasza, Thibault Klidje znalazł się niepilnowany przed golkiperem Legii, jednak zabrakło mu precyzji w wykończeniu akcji.

W 87. minucie Tobiasz dobrze wybronił uderzenie, piłka doszła jeszcze do Josha Mulligana i tym razem golkiper skapitulował. Na 3 minuty do końca regulaminowego czasu gry mieliśmy więc 2-1. Po tej sytuacji na boisku pojawił się debiutujący w barwach Legii Damian Szymański. Końcówka zapowiadała się więc bardzo nerwowo. Tym bardziej, że legioniści faulowali jednego z przeciwników tuż poza polem karnym, co stworzyło dobrą okazję dla Hibernian.

Sędzia doliczył do drugiej połowy aż 5 minut. W 90+3 celnie uderzał Petar Stojanović po podaniu od Milety Rajovicia, ale bramkarz był na posterunku. Do końca spotkania nic już się nie wydarzyło i Legia wraca do Warszawy z wygraną 2-1.

Liga Konferencji 2025/2026
4. runda eliminacyjna
#HFCLEG
18
Edynburg, Szkocja
Easter Road Stadium
21.08.2025
21:00
Hibernian FC
Legia Warszawa
Hibernian FC
0-2
Legia Warszawa
86' Mulligan
(0-0)
Nsame 35'
Wszołek 45+3'
13 Jordan Smith
5 Warren O`Hora
33 Rocky Bushiri
15 Jack Iredale 53'
21 Jordan Obita
12 Chris Cadden 76'
6 Dylan Levitt 53'
20 Josh Mulligan
10 Martin Boyle 81'
9 Kieron Bowie
32 Josh Campbell 53'
1 Raphael Sallinger
4 Grant Hanley
7 Élie Youan
8 Alasana Manneh
14 Miguel Chaiwa 53'
17 Jamie McGrath 53'
18 Thibault Klidje 81'
19 Nicholas Cadden 53'
23 Junior Hoilett 76'
27 Kanayochukwu Megwa
30 Jacob MacIntyre
35 Rudi Molotnikov
Kacper Tobiasz 1
Artur Jędrzejczyk 55
Jan Ziółkowski 24
Steve Kapuadi 3
Ruben Vinagre 19
Paweł Wszołek 7
Rafał Augustyniak 8
88' Juergen Elitim 22
73' Wahan Biczachczjan 21
78' Jean-Pierre Nsame 18
88' Bartosz Kapustka 67
Gabriel Kobylak 27
Wojciech Banasik 50
Marco Burch 4
Migouel Alfarela 9
Arkadiusz Reca 13
Jakub Żewłakow 20
Patryk Kun 23
73' Ryōya Morishita 25
78' Mileta Rajović 29
88' Petar Stojanović 30
88' Damian Szymański 44
Wojciech Urbański 53
Trener: David Gray
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Mohammad Al-Emara (Finlandia)
Asystent: Turkka Valjakka (Finlandia)
Asystent: Mika Lamppu (Finlandia)
Techniczny: Peiman Simani (Finlandia)
VAR: Christian-Petru Ciochirca (Austria)
AVAR: Harald Lechner (Austria)

tagi:
Komentarze (19)

Syn Trenera - 17 minut temu, *.netfala.pl

Frajerstwo........................... powinno być 3 albo 5 do zera, tymczasem mamy skromne 2-1 i mecz otwarty........................ Dawać Hagiego. Bo w tej druzynie jedyna jakośc to dziadek Nsame... reszta dramat...

odpowiedz
jarekk - 18 minut temu, *.metrointernet.pl

Hibernian gral, mial wiecej sytuacji a Legia wypunktowala bledy rywala. Wirtuozami Szkoci nie sa i na nich wystarczylo. Za duzo strat na wlasnej polowie albo na srodku boiska. Jedza prawdziwy kapitan, rzadzil w druzynie wzorowo.

odpowiedz
Paczkomat - 13 minut temu, *.plus.pl

@jarekk: Hibernian miał więcej sytuacji? Na pewno oglądałes mecz?

odpowiedz
MT28 - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

Wreszcie okresami było na co popatrzeć.
Momenty dekoncetracji były denerwujące.
Dodatkowo takie setki jaką miał Biczachczjan muszą wpadać.
Mogło być już po rywalizacji,a tak rewanż
nie będzie spacerkiem.

odpowiedz
M+H+B i Ż=G - 11 minut temu, *.t-mobile.pl

@MT28: Tym bardziej że Szkoci grają lepiej na wyjazdach , przykład Partizan 2:0 u nich i 2:3 u siebie
Tak że 2:1 u nich to mało

odpowiedz
Egon - 33 minuty temu, *.waw.pl

Całe szczęście, że powstała ta LKE, bo to jest właśnie poziom naszych klubów i tam powoli wszystkie zmierzają.

odpowiedz
e(L)zone - 8 minut temu, *.interkam.pl

@Egon: dokładnie tak! Jak te czołowe kluby nie zaczną robić transfery za 3-4 mln e( nie mam na myśli takie nieporozumienia jak Rajović),to ten puchar tymbarku to bedzie sufit w europejskich pucharach.Lokomotiv został ośmieszony. Legia zagrała straszną fuszerkę na szczęście trafili na gorszych piłkarsko od siebie.Pewnie Wisła Krakow by ich wyżej ograła.Nie mam radosci z tego zwycięstwa. Ważne,ze bedzie awans i jakieś dodatkowe środki dla klubu.

odpowiedz
Xavery - 33 minuty temu, *.orange.pl

Na plus na pewno wynik. Gratulacje.
Ale do kryminałów należą:
- nieskuteczność w sytuacjach bramkowych
- nieumiejętność utrzymania się przy piłce
Poza tym jakoś nie widzę tej taktyki Iordanescu polegającej na stawianiu na skutecznego ale nieruchawego, klocowatego napastnika. Nsame zagrał dziś znakomicie ale w drugiej połowie, w samotnej, nieudanej szarży na bramkę, widać było dramatyczny deficyt szybkości.
Ale całokształt na pewno na plus. Oby każdy mecz się kończył takim wynikiem a LKE będzie wygrana😁

odpowiedz
Darek - 37 minut temu, *.tpnet.pl

Przy stanie 2:0 dla nas mieliśmy trzy bardzo dobre okazję by podwyższyć wynik. Zamiast 3:0 zrobiło się 2:1.
Brawo dla Tobiasza. Kilka razy utrzymał nas w grze.
Nowe nabytki to lepiej jak by nie grały w całe. Szymański dzisiaj przejął pałeczkę od Recy z niedzieli. Kaleczniaki. Jeden gorszy od drugiego.

odpowiedz
e(L)zone - 41 minut temu, *.interkam.pl

Mój wniosek po tym meczu: dobrze,że ten zespół "starczył" jeszcze w tym sezonie na puchar biedry.Bedą jakieś emocje, a moze i w końcu jakieś wzmocnienia.Na dziś wygląda na to,że 4 zespoły zagrają w lidze tymbarku,co spowoduje równe szanse gry w lidze przez czołowe kluby.Smutne jest to,że niby liga podnosi poziom,to żaden zespół nie nadaje sie na lige Europy.Po prostu przepaść.

odpowiedz
Pogromca Kasztanów - 35 minut temu, *.246.25

@e(L)zone: Dumny po porażce, smutny po zwycięstwie.

odpowiedz
NaSpokojnie - 15 minut temu, *.orange.pl

@e(L)zone: Niedawno nawet na LKE byliśmy za słabi, teraz jest szansa na 4 drużyny, taki mamy postęp...

odpowiedz
Jerry - 42 minuty temu, *.79.52

Potrzeba koniecznie kogoś do środka pola. Elitim mimo, ze po kontuzji to jednak dyrygentem nie będzie. Dziś był zdecydowanie najsłabszy. No i Augustyniak. Ja rozumiem, że jest defensywnym pomocnikiem ale mimo wszystko powinien więcej kreować i pomagać w ofensywie. W końcu to jak by nie było to pomocnik.

odpowiedz
Legionista - 47 minut temu, *.24.213

Fatalna skuteczność oraz panika, tylko wynik cieszy

odpowiedz
Legia to my - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

Zamiast 3-0 zostało 2-1, ale i tak pozytywne zaskoczenie.
❤️🤍💚🔥

odpowiedz
F@n - 50 minut temu, *.orange.pl

Poziom meczu żenujący 👎👎👎

odpowiedz
Cezar. - 34 minuty temu, *.124.255

@F@n: trzeba było mecz Amiki oglądać,tam piłka wyżej szybowała.😎❤️🤍💚

odpowiedz
Jerry - 52 minuty temu, *.79.52

Jedzą mistrz. 👏

odpowiedz
Krzeszczu - 53 minuty temu, *.145.98

Szymański kolejny kaleczniak co kopie po autach.

odpowiedz
