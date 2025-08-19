PODCAST LEGIONIŚCI NA FALI #22
Legia - Rangers FC. Andre Martins i Marko Vesović walczą o piłkę - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Ze Szkotami w kratkę. Kto faworytem rywalizacji Hibernian - Legia?

Woytek, źródło: Legionisci.com

Zbliżający się wielkimi krokami dwumecz Legii Warszawa z Hibernian FC będzie czwartą rywalizacją "Wojskowych" z zespołem ze Szkocji w europejskich pucharach. Dotychczasowy bilans meczów to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki, w tym jedna walkowerem.

Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:



Aberdeen FC - Puchar Zdobywców Pucharów 1990/1991 (1/8 finału)
24.10.1990 - Aberdeen FC 0-0 Legia
07.11.1990 - Legia 1-0 Aberdeen FC

35 lat temu doszło do pierwszej rywalizacji legijno-szkockiej. W PZP "Wojskowi" zmierzyli się z Aberdeen FC. W Szkocji padł wynik bezbramkowy, a w rewanżu awans Legii przypieczętował Krzysztof Iwanicki, który w 84. minucie lobem zza pola karnego pokonał golkipera Aberdeen.

fot. TVP / Biblioteka PZPN
fot. TVP / Biblioteka PZPN

Celtic FC - Liga Mistrzów 2014/2015 (3. runda eliminacyjna)
30.07.2014 - Legia 4-1 Celtic FC
06.08.2014 - Celtic 3-0 Legia (walkower, na boisku 0-2)

Pamiętna rywalizacja! Prowadzona przez Henninga Berga Legia była na najlepszej drodze do upragnionej Ligi Mistrzów. Wprawdzie w meczu przy Łazienkowskiej to goście objęli prowadzenie w 8. minucie, ale chwilę później wyrównał Miroslav Radović. Przed przerwą Serb dołożył jeszcze jedną bramkę, a w samej końcówce do siatki trafili Michał Żyro i Jakub Kosecki. Demolka mogła - a w zasadzie powinna - być dużo wyższa, bo dwóch rzutów karnych nie wykorzystał Ivica Vrdoljak.

Legioniści lecieli do Szkocji jak po swoje i tam wygrali 2-0 po bramkach Żyry i Michała Kucharczyka, ale po końcowym gwizdku okazało się, że w końcówce spotkania na boisko został wpuszczony Bartosz Bereszyński, który nie był uprawniony do gry... Mimo wielu protestów całej legijnej społeczności, przepisy UEFA nie pozostawiały wątpliwości i Legia została ukarana walkowerem 0-3, przez co przegrała dwumecz jedną bramką na wyjeździe.

fot. Mishka / Legionisci.com
fot. Mishka / Legionisci.com

Rangers FC - Liga Europy 2019/2020 (4. runda eliminacyjna)
22.08.2019 - Legia 0-0 Rangers FC
29.08.2019 - Rangers FC 1-0 Legia

Pięć lat po "wpadce" z Celtikiem los zetknął Legię z innym słynnym klubem z Glasgow. Wówczas Rangers FC odradzał się jak feniks z popiołów, ale w Warszawie wszyscy liczyli na to, że ekipa Aleksandara Vukovicia zdoła pokonać renomowanego przeciwnika. W meczu rozegranym w Warszawie była walka, ale zabrakło bramek. Rewanż wyglądał bardzo podobnie, aż do 90. minuty na tablicy było 0-0. Jednak w doliczonym czasie gry gospodarze zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i marzenia o fazie grupowej Ligi Europy prysły.

fot. Hagi / Legionisci.com
fot. Hagi / Legionisci.com

* * *

Hibernian FC w poprzednim sezonie zajął 3. miejsce w lidze, które premiowane było grą w kwalifikacjach Ligi Europy. W 2. rundzie ulegli w dwumeczu duńskiemu Midtjylland (1-1 na wyjeździe i 1-2 po dogrywce u siebie), a w 3. rundzie Ligi Konferencji po zaciętej walce z wyeliminowali Partizan (wygrali 2-0 na wyjeździe i przegrali u siebie po dogrywce 2-3).

Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na pierwszy mecz w Edynburgu:
Wygrana Hibernian – 3.20
Remis – 3.55
Wygrana Legii – 2.12

FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Hibernian FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21:00. Rewanż w Warszawie zaplanowano na czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00.

fot. Fortuna

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

SONDACzy Legia wyeliminuje Hibernian FC?


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wilka14 - 30 minut temu, *.jmdi.pl

Te przepisy UEFA a propos potyczki z Celtic trochę krzywe. Wyobraźmy sobie sytuację Legia wygrywa 5:1 a na wyjeździe w 90 min przegrywa 0:4 i odpada w myśl ówczesnych zasad że bramki na wyjeździe liczą się podwójnie w przypadku równego bilansu. Wtedy wpuszczają nieuprawnionego zawodnika i jest walkower tylko 0:3 teoretycznie dający awans. Idę o zakład że UEFA wtedy utrzymałaby wynik z boiska jako korzystniejszy dla Celtic. Nie ma co wracać ale jednak to powinno być precyzyjnie wskazane w przepisach - może jest? ;-)

odpowiedz
FWWM - 26 minut temu, *.orange.pl

@Wilka14: pod uwagę byłby brany wynik korzystniejszy dla wygrywającego walkowerem.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl

Wg kursów Hibernian jest na poziomie średniaka Ekstraklasy. Brak awansu byłby katastrofą.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.