Ze Szkotami w kratkę. Kto faworytem rywalizacji Hibernian - Legia?

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 17:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zbliżający się wielkimi krokami dwumecz Legii Warszawa z Hibernian FC będzie czwartą rywalizacją "Wojskowych" z zespołem ze Szkocji w europejskich pucharach. Dotychczasowy bilans meczów to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki, w tym jedna walkowerem.



Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:









Aberdeen FC - Puchar Zdobywców Pucharów 1990/1991 (1/8 finału)

24.10.1990 - Aberdeen FC 0-0 Legia

07.11.1990 - Legia 1-0 Aberdeen FC



35 lat temu doszło do pierwszej rywalizacji legijno-szkockiej. W PZP "Wojskowi" zmierzyli się z Aberdeen FC. W Szkocji padł wynik bezbramkowy, a w rewanżu awans Legii przypieczętował Krzysztof Iwanicki, który w 84. minucie lobem zza pola karnego pokonał golkipera Aberdeen.





fot. TVP / Biblioteka PZPN



Celtic FC - Liga Mistrzów 2014/2015 (3. runda eliminacyjna)

30.07.2014 - Legia 4-1 Celtic FC

06.08.2014 - Celtic 3-0 Legia (walkower, na boisku 0-2)



Pamiętna rywalizacja! Prowadzona przez Henninga Berga Legia była na najlepszej drodze do upragnionej Ligi Mistrzów. Wprawdzie w meczu przy Łazienkowskiej to goście objęli prowadzenie w 8. minucie, ale chwilę później wyrównał Miroslav Radović. Przed przerwą Serb dołożył jeszcze jedną bramkę, a w samej końcówce do siatki trafili Michał Żyro i Jakub Kosecki. Demolka mogła - a w zasadzie powinna - być dużo wyższa, bo dwóch rzutów karnych nie wykorzystał Ivica Vrdoljak.



Legioniści lecieli do Szkocji jak po swoje i tam wygrali 2-0 po bramkach Żyry i Michała Kucharczyka, ale po końcowym gwizdku okazało się, że w końcówce spotkania na boisko został wpuszczony Bartosz Bereszyński, który nie był uprawniony do gry... Mimo wielu protestów całej legijnej społeczności, przepisy UEFA nie pozostawiały wątpliwości i Legia została ukarana walkowerem 0-3, przez co przegrała dwumecz jedną bramką na wyjeździe.





fot. Mishka / Legionisci.com



Rangers FC - Liga Europy 2019/2020 (4. runda eliminacyjna)

22.08.2019 - Legia 0-0 Rangers FC

29.08.2019 - Rangers FC 1-0 Legia



Pięć lat po "wpadce" z Celtikiem los zetknął Legię z innym słynnym klubem z Glasgow. Wówczas Rangers FC odradzał się jak feniks z popiołów, ale w Warszawie wszyscy liczyli na to, że ekipa Aleksandara Vukovicia zdoła pokonać renomowanego przeciwnika. W meczu rozegranym w Warszawie była walka, ale zabrakło bramek. Rewanż wyglądał bardzo podobnie, aż do 90. minuty na tablicy było 0-0. Jednak w doliczonym czasie gry gospodarze zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i marzenia o fazie grupowej Ligi Europy prysły.





fot. Hagi / Legionisci.com



* * *



Hibernian FC w poprzednim sezonie zajął 3. miejsce w lidze, które premiowane było grą w kwalifikacjach Ligi Europy. W 2. rundzie ulegli w dwumeczu duńskiemu Midtjylland (1-1 na wyjeździe i 1-2 po dogrywce u siebie), a w 3. rundzie Ligi Konferencji po zaciętej walce z wyeliminowali Partizan (wygrali 2-0 na wyjeździe i przegrali u siebie po dogrywce 2-3).



Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na pierwszy mecz w Edynburgu:

Wygrana Hibernian – 3.20

Remis – 3.55

Wygrana Legii – 2.12



Mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Hibernian FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21:00. Rewanż w Warszawie zaplanowano na czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00.







