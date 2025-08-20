Dariusz Mioduski, Michał Żewłakow, Fredi Bobić, Wojciech Cygan - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia szykuje wstrząs. Będą zmiany w drużynie?!

Woytek

Z naszych informacji wynika, że w Legii Warszawa szykują się istotne decyzje kadrowe. W najbliższych dniach można spodziewać się zarówno transferów do klubu, jak i odejść kilku zawodników. Wszystko ma być efektem analiz po ostatnich spotkaniach i dyskusji wewnątrz drużyny oraz władz klubu.



Po meczu z Wisłą Płock przy Łazienkowskiej doszło do spotkania na najwyższych szczeblach. Dyskutowano o ostatnich wynikach, personaliach i kwestiach mentalnych w drużynie. Wiele wskazuje na to, że konieczny jest wstrząs, który pozwoli zespołowi wrócić na właściwe tory. Legia w tym sezonie potrafi zagrać bardzo dobre spotkanie, ale równie często zdarzają się występy przeciętne lub słabsze. Dobre połówki przeplatają się ze słabymi. Brakuje stabilności i konsekwencji, a to – jak słychać z otoczenia klubu – nie przystoi drużynie walczącej o najwyższe cele i musi się zmienić jak najszybciej.

Odpadnięcie z AEK Larnaka było poważnym ciosem dla klubu, którego budżet w dużej mierze zależy od awansu do fazy ligowej europejskich pucharów. Teraz przed „Wojskowymi” trudne starcia ze szkockim Hibernian FC. W tych meczach nie będzie miejsca na tak słabe momenty, jak te w drugich połówkach dwumeczu z Cypryjczykami.

W gabinetach panuje pełna zgodność – od trenera, przez dyrektorów, po prezesa – i to właśnie ma otworzyć drogę do zmian, które wkrótce nadejdą. Jak słyszymy, w grę wchodzi pożegnanie nawet z pięcioma zawodnikami! Chodzi zarówno o sprzedaż jednego lub dwóch graczy, jak i o dwa bądź trzy wypożyczenia. Niektóre decyzje mogą zaskoczyć wszystkich. A skoro będą odejścia, to będą także transfery przychodzące. Od początku okienka w klubie mówiło się o potrzebie sprowadzenia skrzydłowego, a trener chciałby mieć w kadrze także zawodnika o charakterystyce klasycznej „dziesiątki”.

Najbliższy tydzień zapowiada się więc wyjątkowo gorąco przy Łazienkowskiej – bo choć zespół koncentruje się na kluczowych meczach, to równolegle szykowane są ruchy, które mają nadać drużynie nowy impuls.


