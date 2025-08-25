fot. PZPN
Wyniki 4. kolejki III ligi. Legia na 2. miejscu

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 4. kolejki III ligi. Na czele tabeli plasuje się ŁKS Łomża z kompletem punktów. Drugie miejsce, ze stratą 2 punktów, zajmuje Legia II Warszawa, która w sobotę wygrała na wyjeździe z GKS-em Bełchatów.



4. kolejka:
Mławianka Mława 2-1 (0-0) Wisła II Płock
Lechia Tomaszów Mazowiecki 5-0 (2-0) KS Wasilków
ŁKS Łomża 4-0 (1-0) Znicz Biała Piska
Olimpia Elbląg 2-0 (2-0) Jagiellonia II Białystok
GKS Wikielec 1-1 (1-0) Broń Radom
Ząbkovia Ząbki 2-1 (1-0) Warta Sieradz
GKS Bełchatów 0-3 (0-1) Legia II Warszawa
Wigry Suwałki 2-1 (0-0) KS CK Troszyn
Widzew II Łódź 5-0 (4-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Tabela, wyniki i terminarz III ligi


