Terminy meczów z Pogonią i Jagiellonią

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy meczów 10. kolejki. Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w niedzielę, 28 września o godz. 17:30. Ustalono także termin zaległego meczu 6. kolejki z Jagiellonią Białystok - ten odbędzie się w środę, 24 września o godz. 21:00.

Ja - 35 minut temu, *.orange.pl Tydzień 20-28 września zapowiada się ciekawie. 3 mecze z czołówka z zeszłego sezonu

Obyśmy tylko nie byli w czarnej d... po tych meczach odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie można by było zmienić godiny mecu z Radomiakiem, na 17:30, jak tak to dają o 20:15 a ten jeden o 14:45, za kare czy za co 😜 odpowiedz

