Udany występ Pluty z Finlandią
Reprezentacja Polski przegrała 87-106 z Finlandią w ostatnim meczu towarzyskim przed Eurobasketem. W spotkaniu wystąpił Andrzej Pluta, który spędził na parkiecie 24,5 minuty i w tym czasie zdobył 16 punktów (5/9 z gry) i 7 asyst. Tym samym zawodnik Legii był najlepszym podającym w drużynie oraz drugim strzelcem zespołu. Więcej od niego rzucił jedynie Jordan Loyd (17 pkt.).
Występy Andrzeja Pluty w meczach towarzyskich
Trentino Cup (69-75 z Senegalem): 0 pkt., 6 asysty, 2 zbiórki, 1 przechwyt
Trentino Cup (92-90 z Islandią): 18 pkt., 3 asysty, 4 zbiórki, 3 przechwyty
Przeciwko Serbii (67-79): 6 pkt.; brak danych - mecz za zamkniętymi drzwiami
Przeciwko Szwecji (82-88): brak danych - mecz za zamkniętymi drzwiami
Przeciwko Szwecji (74-72): 6 pkt., 2 asysty, 2 zbiórki
Przeciwko Gruzji (94-89): 2 pkt., 4 asysty, 3 zbiórki
Przeciwko Finlandii (88-97): 10 pkt., 6 asyst, 1 zbiórka
Przeciwko Finlandii (87-106): 16 pkt., 7 asyst, 0 zbiórek
Średnia na mecz*: 8,7 pkt., 4,7 asysty, 2 zbiórki
*bez meczów z Serbią i Szwecją
Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025
28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska
30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael
31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia
02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska
04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia