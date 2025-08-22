Udany występ Pluty z Finlandią

Piątek, 22 sierpnia 2025 r.

Reprezentacja Polski przegrała 87-106 z Finlandią w ostatnim meczu towarzyskim przed Eurobasketem. W spotkaniu wystąpił Andrzej Pluta, który spędził na parkiecie 24,5 minuty i w tym czasie zdobył 16 punktów (5/9 z gry) i 7 asyst. Tym samym zawodnik Legii był najlepszym podającym w drużynie oraz drugim strzelcem zespołu. Więcej od niego rzucił jedynie Jordan Loyd (17 pkt.).



Występy Andrzeja Pluty w meczach towarzyskich

Trentino Cup (69-75 z Senegalem): 0 pkt., 6 asysty, 2 zbiórki, 1 przechwyt

Trentino Cup (92-90 z Islandią): 18 pkt., 3 asysty, 4 zbiórki, 3 przechwyty

Przeciwko Serbii (67-79): 6 pkt.; brak danych - mecz za zamkniętymi drzwiami

Przeciwko Szwecji (82-88): brak danych - mecz za zamkniętymi drzwiami

Przeciwko Szwecji (74-72): 6 pkt., 2 asysty, 2 zbiórki

Przeciwko Gruzji (94-89): 2 pkt., 4 asysty, 3 zbiórki

Przeciwko Finlandii (88-97): 10 pkt., 6 asyst, 1 zbiórka

Przeciwko Finlandii (87-106): 16 pkt., 7 asyst, 0 zbiórek

Średnia na mecz*: 8,7 pkt., 4,7 asysty, 2 zbiórki

*bez meczów z Serbią i Szwecją



Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025

28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska

30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael

31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia

02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska

04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia

