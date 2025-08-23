2025-08-23 | Hanna Jakubowska , srebrna medalistka MŚ U-19
Pięciobój

Jakubowska wicemistrzynią Świata U-19!

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fantastyczny występ Hanny Jakubowskiej podczas Mistrzostw Świata do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym, został okraszony srebrnym medalem legionistki. Zawody rozegrano na Litwie, w Druskiennikach, a pięcioboistka naszego klubu potwierdziła bardzo wysoką formę prezentowaną w tym sezonie. Zwyciężyła Egipcjanka, Khalil Farida.

Jakubowska po szermierce zajmowała 9. miejsce, osiągając 20 wygranych pojedynków (225 pkt.), na torze przeszkód zaliczyła 10. wynik (34.67s, 341 pkt.), a w pływaniu była piąta (2:15.08 min., 280 pkt.). Niesamowicie zaprezentowała się w biegu ze strzelaniem - z czasem 11:37.04 uzyskała trzeci wynik w łączonej dyscyplinie (i 603 pkt.), i na metę przybiegła jako druga zostając wicemistrzynią Świata do lat 19! Gratulujemy!

Druga z legionistek, Aleksandra Kazubska awansowała do finału, a w nim zajęła 31. miejsce. W drużynie Polki w składzie: Jakubowska, Kazubska i Zofia Wyczołek zajęły 4. miejsce z wynikiem 4162 pkt.








